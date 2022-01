Golden Globe 2022: nomi vincitori/ Trionfano Spielberg-Campion, Sorrentino ko

Disvelato l’elenco dei vincitori dei Golden Globe 2022. Per la prima volta dal 2008, questa edizione si è tenuta “a porte chiuse” a causa della pandemia, con una semplice conferenza stampa per annunciare i premiati, senza intervento delle star o ritiro dei riconoscimenti. A farla da padrona sono stati West Side Story di Steven Spielberg e Il potere del cane di Jane Campion, mentre Paolo Sorrentino non è riuscito ad assicurarsi il premio al miglior film in lingua straniera…

Come dicevamo, West Side Story si è aggiudicato trepremi ai Golden Globe 2022: oltre al riconoscimento alla miglior attrice protagonista, andato a Rachel Zegler, e alla miglior attrice non protagonista, assegnato a Ariana DeBose, il film di Steven Spielberg è stato premiato come miglior lungometraggio commedia o musicale. Tre premi, invece per Il potere del cane: miglior film drammatico, miglior regista a Jane Campion e miglior attore non protagonista a Kodi Smit-McPhee.

GOLDEN GLOBE 2022, L’ELENCO DEI VINCITORI

Tra i vincitori dei Golden Globe 2022, nella categoria drammatico, troviamo Will Smith come miglior attore con il film Una famiglia vincente – King Richard e Nicole Kidman come miglior attrice con il film A proposito dei Ricardo. Per quanto riguarda la categoria commedia o musicale, Andrew Garfield miglior attore per il film Tick, Tick… Boom! Come evidenziato in precedenza, È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino non è riuscito a vincere il premio a miglior film in lingua straniera: ha trionfato il giapponese Drive My Car di Ryusuke Hamaguchi. Sorride anche la Disney: Encanto si è aggiudicato il riconoscimento al miglior film d’animazione. Clicca qui per conoscere tutti i premi assegnati ai Golden Globe 2022.

