Gomez addio all’Atalanta?/ Frangiamone: “Non escluderei una tregua…” (esclusiva)

CALCIOMERCATO ATALANTA: E SE IL PAPU RIMANESSE A BERGAMO?

Potrebbe lasciare l’Atalanta nel prossimo mese di calciomercato, sì proprio lui che ne è il capitano, il simbolo di questa squadra condotta con grande bravura da Gasperini. Proprio i litigi, i dissidi con l’allenatore della Dea sono alla radice del possibile addio di Papu Gomez da Bergamo. Un Papu che non avrebbe problema a trovare un’altra squadra. Si parla di un derby tra Milan e Inter, di un interessamento dei principali club italiani e europei. Vedremo poi alla fine cosa succederà, quale sarà il futuro di Papu Gomez che nel frattempo ha anche mostrato un certo nervosismo per la vicenda, non accettando il consueto Tapiro d’Oro e anzi, stando al comunicato della nota trasmissione tv (lui stess ha smentito questa versione), scagliandolo in direzione dell’inviato. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito l’operatore di mercato Fulvio Frangiamone

Papu Gomez, con l’Atalanta è veramente finita? Non lo so, Papu Gomez e Gasperini hanno litigato. Papu potrebbe andarsene ma c’è sempre la possibilità che facciano la pace, che il loro dissidio si ricomponga. Del resto ambedue hanno fatto la fortuna dell’Atalanta in questi anni.

Derby tra Inter e Milan per il Papu? Inter, Milan, ogni squadra vuole un giocatore come Papu, un giocatore dal valore tecnico incredibile.

Anche la Juventus potrebbe prenderlo? Anche la Juventus certo, la Lazio, in Italia chi non vorrebbe un giocatore come il Papu…

Ci potrebbe essere anche una pista estera? Papu ormai ha un valore internazionale incredibile, è un calciatore che tutte le big d’Europa vorrebbero.

Un suo giudizio tecnico sul Papu Gomez? E’ un giocatore universale, sa fare il trequartista, ricoprire tanti ruoli a centrocampo, essere un calciatore fondamentale nelle squadre dove gioca. Papu è veramente eccezionale…

( Franco Vittadini )



