Tapiro al Papu Gomez: “Rotto in mille pezzi”/ Lui smentisce Striscia: “Non è vero”

Alta tensione in casa Atalanta, dopo che lo storico inviato di Striscia La Notizia, Valerio Staffelli, ha consegnato il Tapiro d’Oro ad Alejandro “Papu” Gomez. Da come racconta lo storico tg satirico di Canale 5, condotto da poche settimane da Ezio Greggio e da Enzo Iacchetti, pare che l’attaccante argentino abbia reagito in malo modo alla consegna del suddetto Tapiro. Inizialmente, fa sapere Striscia La Notizia attraverso un breve comunicato, il giocatore ha eluso Staffelli, spostandosi velocemente verso un parcheggio vicino alla sede degli allenamenti della squadra di Bergamo, a Zingonia.

Non contento, però, lo “stafelun” ha deciso di consegnare comunque l’ambita statuetta al giocatore, appoggiandola sull’automobile del Papu. A quel punto sarebbe successo il patatrac: “E proprio mentre la troupe di Striscia stava per andarsene – spiega ancora la trasmissione – allontanata da alcuni tesserati della ‘Dea’ tra cui i calciatori Zapata e Gosens, in uno scatto d’ira Gomez ha scagliato il ‘premio’ verso l’inviato”.

TAPIRO A GOMEZ COL GIALLO: CHI L’HA ROTTO? LE DUE VERSIONI CONTRASTANTI

Striscia ha sottolineato come lo stesso Papu non abbia comunque colpito Staffelli, ma che il Tapiro d’Oro sia purtroppo finito in mille pezzi dopo essere stato sbattuto a terra. La versione del tg satirico è stata poco dopo smentita dal Papu Gomez, che attraverso una storia su Instagram ha cercato di fare chiarezza sull’episodio dicendo: “La versione dei fatti che sta circolando sulla vicenda di ‘Striscia La Notizia’ è completamente falsa. Non ho mai scagliato alcun oggetto verso l’inviato del programma in questione. Ho solo scelto – come è mio diritto – di non ricevere nulla e non rispondere alle domande, con massimo rispetto di chi fa il suo lavoro”. Il servizio andrà in onda questa sera nella puntata che scatterà a partire dalle ore 20:35. La cosa certa è che per il Papu Gomez non si tratta certamente di un bel periodo, prima l’esclusione di Gasperini e ora la vicenda Tapiro: che la sua esperienza in Italia sia ormai giunta al capolinea?

