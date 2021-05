Gomorroide/ Video, su Rai 3 il film con il trio comico I Ditelo Voi

Gomorroide va in onda a partire dalle 23.15 su Rai 3. Uscito nelle sale cinematografiche italiane nel 2017 e firmato dal regista Francesco De Fraia. Nel cast compare il trio comico campano I Ditelo Voi, composto dallo stesso Francesco De Fraia, Domenico Manfredi e Raffaele Ferrante. Il film è tratto da un format che funzionava ma non riesce a reggere il contrasto con un pubblico che era abituato a una comicità più immediata.

A Napoli non piove mai/ Video, su Rai 3 il film di e con Sergio Assisi

Stavolta il grande salto verso lo schermo satinato della sala non ha avuto grande fortuna anche se gli affezionatissimi di questo tipo di comicità vivranno un paio d’ore di puro intrattenimento.

Gomorroide, la trama del film

Gomorroide si presenta come una parodia portata all’estremo di Gomorra, serie di successo internazionale tratta dal famoso romanzo di Roberto Saviano e che racconta in maniera cruda e senza filtri il mondo della malavita organizzata e della Camorra. I tre protagonisti della storia sono tre attori coinvolti proprio nella realizzazione di una fiction sulla malavita, nel quale interpretano tre camorristi.

Delitto in Provenza/ Su Rete 4 il film con Astrid Veillon (oggi, 10 maggio)

Il successo del serie televisiva li rende famosi al punto da renderli vere e proprie star. Francesco diventa un playboy grazie a un reality show, mentre Lello è un attore di teatro sperimentale che vive nella paranoia che un fan possa assassinarlo. Infine Mimmo, cabarettista con un vizio che ha rischiato di rovinarlo. Grazie al successo del telefilm aumenta la loro popolarità ma diminuisce quella della camorra napoletana, che vede il suo prestigio messo in discussione dalla sovraesposizione mediatica.

Le persone iniziano dunque a non avere più paura delle intimidazioni dei malavitosi, in qualche modo umanizzati dal successo della fiction televisiva con protagonisti i tre attori. A questo punto la malavita organizzata napoletana non può far altro che reagire nell’unica maniera che conosce: con la violenza. Questo porterà i tre attori e amici a entrare in un programma protezione testimoni che però li catapulterà in un mondo di peripezie e avventure al limite del paradossale.

John Wick/ Video, su Italia 1 il film con Keanue Reeves (oggi, 10 maggio 2021)

Video, il trailer del film “Gomorroide”





© RIPRODUZIONE RISERVATA