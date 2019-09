Google compie 21 anni/ Dalla cameretta di Larry e Sergy, al dominio del web

Tanti auguri Google. Compie oggi 21 anni il motore di ricerca più famoso al mondo nonché uno dei siti internet più utilizzati della storia. Per l’occasione, l’azienda di Moutain View non poteva che auto celebrarsi con un Doodle, dedicando appunto la home page del proprio sito a se stessa. Digitando Google.it troverete quindi due bei numeri, il 2 e l’1 a mo’ di candeline, al posto della seconda “g” e

Della “l”. La popolarità raggiunta da Big G è talmente alta che è quasi complicato descriverla. Basta sapere che sono molti coloro che dicono “vai su Google e lo trovi”, dando per scontato che ognuno, in ogni angolo della terra, sappia a cosa si riferisca. Ed in effetti è proprio così. Il motore di ricerca nasce ufficialmente il 27 settembre del 1998, a esattamente 23 giorni dalla fondazione della società. A rivoluzionare per sempre il web furono Larry Page e Sergy Brin, ex studenti dell’università di Stanford, fra le migliori di tutto il mondo, che sviluppano appunto un nuovo motore di ricerca più intelligente, sfruttando la teoria dell’analisi matematica delle relazioni tra siti web, meglio specificata come “teoria delle reti”.

GOOGLE COMPIE 21 ANNI

Ci sono voluti tre anni per arrivare al primo Google, visto che la creatura dei due studenti di Stanford iniziò a prendere vita nel 1996, quando venne creato “BackRub”, un progetto universitario di un motore di ricerca che piano piano prese vita, sovvenzionato da loro stessi con vecchi pezzi hardware rispetto ai costosi server. Il primo data center di Google viene di fatto costruito nel 1998 nella cameretta di Larry: è l’inizio del mito. Nonostante il sito sia ancora sconosciuto ai più, sono già 10mila le interazioni al giorno, nel contempo Larry e Sergy costituiscono la loro società. Google Inc. aprendo un garage, che poi divenne il simbolo di Big G, a Menlo Park. Alla fine del 2000, le interazioni sono 100 milioni: nel giro di soli due anni Google è salito vertiginosamente divenendo il motore di ricerca più utilizzato al mondo. Il resto è storia dei nostri giorni, con la continua espansione, le nuove lingue, le modifiche, i doodle, la ricerca per immagini e tutto ciò che è utile per ogni navigante del web: il futuro cosa ci riserverà?

