Google down/ Da Youtube a Gmail, passando per Meet: problemi in tutta Italia

Gravi problemi registrati stamane per numerosi servizi di Google, completamente down. A cominciare dallo stesso motore di ricerca e da Gmail, passando per Google Drive, quindi Hangout e Meet, migliaia di utenti lamentano l’impossibilità ad utilizzare i servizi di Big G. Il gigante di Mountain View sembrerebbe essere incappato in una serie di disservizi con downdetector che riporta picchi esagerati di segnalazioni, fino a 2000 ad esempio per Google, passando dai 500 e passa di Gmail e dai 1400 di Meet (servizio molto utilizzato in questo periodo di pandemia soprattutto dalle scuole), e arrivando fino ai 150 di Hangout e Drive. Per quanto riguarda i problemi di Google, al momento si segnala un blackout totale (il 62% degli utenti), con il 19% invece che segnale disservizi solo nella ricerca.

GOOGLE DOWN, PROBLEMI ANCHE CON YOUTUBE

In merito alla localizzazione, downdetector fa notare come i problemi riguardino anche l’Italia, ma sembra soprattutto il Regno Unito, a cominciare da Londra, e la Spagna, con Barcellona, le due zone più interessate dal down. Per quanto riguarda Gmail, invece, le segnalazioni fanno riferimento per lo più alla versione desktop della posta elettronica, e marginalmente all’app, e anche in questo caso è sempre il Regno Unito la nazione che registra maggiori problemi. Infine, in merito all’applicazione down Google Meet, riscontrati down nel partecipare ad una riunione e anche nella versione app. Segnaliamo anche problemi per Youtube, che ricordiamo, è di proprietà di Google.



