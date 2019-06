Google down, problemi per Gmail e YouTube/ In crash anche Snapchat e Analytics

Google down: anche oggi problemi per il colosso di Mountain View. Servizi come Analytics, Adsense e Play Store sono andati in crash nella serata di oggi, domenica 2 giugno 2019. Problemi anche per YouTube, che continua a dare messaggi di errore, Snapchat e Gmail, che stanno registrando disservizi. Molti utenti si sono riversati su Twitter per esporre i propri problemi, esprimere le loro lamentele e chiedendosi cosa stia accadendo. La spiegazione risiede nel fatto che tutti questi servizi usano la Google Cloud Platform, quindi ogni problema che emerge sulla piattaforma si ripercuote sui loro server. I primi problemi sono sorti ieri e hanno spinto molti utenti a riavviare il telefono o a provare qualsiasi trucchetto venisse loro in mente. Dalle 13 circa di ieri, ad esempio, il Google Play Store ha smesso di funzionare, quindi gli utenti non hanno potuto scaricare le app. Ma questo problema non ha riguardato gli aggiornamenti delle app, che invece possono essere scaricati in modo automatico o manualmente.

GOOGLE DOWN, PROBLEMI PER GMAIL E YOUTUBE

Diverso il discorso quando si è provato a scaricare e installare un’applicazione che non è presente in memoria. In questo caso infatti il sistema non riesce ad avviare il download, quindi dopo alcuni secondi di blocco compare un messaggio di errore. Un problema serio per la società di Mountain View, ma i tecnici si sono messi subito al lavoro per risolvere tutto. Per ora sono ignote le cause di questi malfunzionamenti. Secondo le segnalazioni pubblicate online, molti utenti hanno visualizzato il messaggio di errore «errore durante il recupero delle informazioni dal server». I tecnici di Big G hanno consigliato di pulire la cache del Play Store e di riavviare il dispositivo. Per farlo bisogna aprire le Impostazioni del telefono, pigiare su App e notifiche, poi bisogna andare su Vedi tutte le applicazioni. E quindi bisogna entrare nella scheda del Play Store, selezionare Spazio d’archiviazione e poi Elimina Cache. Una volta terminata quest’operazione si riavvia il dispositivo e si prova a scaricare nuovamente un’app. Ma se il problema resta non potete fare altro che aspettare che i tecnici Google riparino il guasto all’infrastruttura server.

© RIPRODUZIONE RISERVATA