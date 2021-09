Google/ Quando PageRank di Larry Page e Sergey Brin rischiò di finire a Excite

Google si concede un pizzico di autocelebrazione e dedica il doodle di oggi, 27 settembre 2021, al suo compleanno. Lo aveva già fatto, Google, quando compì 18 anni, e diverse volte ancora, seguendo la propria crescita negli anni, che si consolidava sempre di più. Ora Google ha l’età per finire il college e diventare completamente adulto. Oggi, se la mission di Google rimane la stessa delle origini, siamo ormai molto avanti rispetto a quell’incontro casuale tra i suoi fondatori in un campus universitario e ai loro primi tentativi di creare il sistema che avrebbe cambiato la vita di miliardi di persone sulla terra.

E così Google è cresciuto fisicamente e tecnologicamente partendo da un armadietto di una università americana e un algoritmo di ricerca semplice ma innovativo (il celebre PageRank) ed via via migliorato, fino ad arrivare a una dimensione globale con più di 20 data center nel mondo e un software interamente e costantemente riscritto, migliorato e implementato dai migliori programmatori del mondo.

GLI ESORDI DI GOOGLE, BACKRUB E PAGERANK

La forza di Google degli esordi è senza dubbio contenuta nell’idea innovativa di determinare la pertinenza di una pagina rispetto alla ricerca di un utente sottomessa al motore di Google non già in base a quante volte quel termine si ripetesse nella pagina (il che portava a risultati di bassa qualità e ben presto non sarebbe stato più gestibile se non con onerosi controlli antispam rendendo estremamente macchinoso e lento il motore di ricerca), bensì alla qualità e alla quantità di link che una pagina riceveva e dava alle altre. Questa scelta si rivelò subito vincente rispetto a quelle operate da colossi del settore dell’informatica, che continuavano a basare i propri algoritmi su parametri facilmente alterabili artificialmente.

Nonostante quindi all’inizio Google non avesse nemmeno una homepage, appoggiandosi infatti a una pagina fornita dall’Università di Stanford, la sua qualità si dimostrò nettamente superiore. Il progetto, che prima dell’incontro tra Larry Page e Sergey Brin era denominato BackRub, funzionava sottoponendo i risultati del web-crawler all’algoritmo elaborato appunto da Page e Brin, il già citato PageRank che era in grado di gestire l’output dello spider (una serie di link ordinati per importanza a partire da una pagina) determinando quindi la maggiore o minor pertinenza di una pagina rispetto alla ricerca dell’utente in base al numero e alla qualità di questi link. Insomma, sfruttando un livello di valutazione umana delle pagine, i fondatori del motore di ricerca sono riusciti a integrare l’intelligenza artificiale con quella valutativa più evoluta degli esseri umani (che sono coloro che creavano i link tra i contenuti.

GOOGLE, QUANDO RISCHIO DI ESSERE VENDUTO A EXCITE

Certo anche per Google e i suoi fondatori è stata indispensabile un po’ di fortuna per poter arrivare al successo mondiale che hanno raggiunto. E questo colpo di fortuna non fu già nella scoperta dell’algoritmo che fu il cuore di Google (quella è stata abilità, competenza e intuizione principalmente), quanto la mancata acquisizione da parte di Excite del giovanissimo e molto trendy motore di ricerca. E furono proprio i fondatori di Google a proporre l’affare al colosso, che però rifiutò l’acquisto. Alla fine del 1998, Google aveva un indice di circa 60 milioni di pagine.

La home page era ancora contrassegnata come “BETA”, ma un articolo su Salon.com sostenne già che i risultati di ricerca di Google fossero migliori di quelli concorrenti come Hotbot o Excite.com e lo elogiarono per essere tecnologicamente più innovativo rispetto ai siti portale sovraccaricati (come Yahoo!, Excite.com, Lycos, Netscape’s Netcenter, AOL.com, Go.com e MSN.com) che a quel tempo, durante la crescente bolla delle dot-com, erano visti come “il futuro del web”, in particolare dagli investitori del mercato azionario. All’inizio del 1999, Brin e Page decisero di voler vendere Google a Excite. Andarono al CEO di Excite George Bell e si offrirono di venderglielo per 1 milione di dollari, ma la Excite respinse l’offerta. Vinod Khosla, uno dei venture capitalist di Excite, disse al duo che avrebbero pagato non più di 750.000 dollari, ma Bell respinse di nuovo. Solo poco più di 20 anni più tardi, nel 2020 Google era diventata una società di nome Alphabet. Che ha fatturato 182,5 miliardi di dollari.



