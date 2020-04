Gorka Ortúzar, compagno Megan Montaner/ “Nostro figlio Kàel la cosa più bella”

Pubblicità

Gorka Ortúzar è il compagno di Megan Montaner, attrice spagnola che, dopo aver interpretato Pepa nella soap opera Il Segreto, ha conquistato definitivamente il cuore del pubblico italiano. Nonostante il successo e la grande popolarità, l’attrice ha scelto di legarsi ad un uomo che non fa parte del mondo dello spettacolo ed è molto distante dalla sua vita. Gorka Ortúzar, infatti, è un biologo e ha conosciuto l’attrice durante un viaggio. Galeotte, tra i due, sono state le piste da sci e da allora non si sono più lasciati. Gorka Ortúzar e Megan Montaner stanno insieme, ormai, da sette anni. L’attrice vive la sua storia d’amore lontano dalle luci dei riflettori cercando di proteggere il suo rapporto da gossip e pettegolezzi. Tuttavia, sul suo profilo social, non mancano le foto di coppia in cui si mostra serena, innamorata e felice accanto all’uomo che le ha donato la cosa più bella, il figlio Kàel con cui è diventata per la prima volta mamma.

Gorka Ortúzar, compagno Megan Montaner: amore in quarantena con il figlio Kàel

Belli, innamorati e spensierati, Gorka Ortúzar e Megan Montaner stanno trascorrendo insieme la quarantena. Con loro c’è naturalmente il figlio Kael, 3 anni, a cui stanno cercando di donare delle giornate divertenti, piacevoli e spensierati. La coppia ha così festeggiato in quarantena il compleanno del figlio addobbando la casa con palloncini, giochi e una torta. Un compleanno diverso, ma comunque speciale per il piccolo Kàel che si sta godendo l’amore dei genitori. L’attrice, infatti, dopo la sospesione de La caccia 2, sta recuperando il tempo che ha trascorso lontano dalla sua famiglia per il lavoro. In quarantena, dunque, Megan e Gorka si godono il tempo insieme e, soprattutto, le giornate con il loro bambino. Parlando del figlio, l’attrice spagnola, a Verissimo, aveva dichiarato: “è la cosa più bella della mia vita. Mi commuovo, vederlo sullo schermo è emozionante”.



