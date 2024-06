Grace e Imagine, perché le figlie di Stash si chiamano così?/ L’omaggio al mito John Lennon e…

Ecco perché le figlie di Stash si chiamano Grace e Imagine: l’omaggio a John Lennon per la secondogenita

Il cuore di Stash e Giulia Belmonte batte per Grace e Imagine, le due figlie a cui entrambi sono legatissimi. La primogenita ha quattro anni, mentre la sorellina ne ha compiuti due. Ma perché si chiamano così? A chi se lo chiedesse, possiamo dire che almeno per Imagine il riferimento è chiaro alla canzone omonima di John Lennon. Non è chiaro invece se dietro la scelta di Grace ci sia una motivazione particolare o se sia semplicemente un gusto personale della coppia.

“Questa è sicuramente la musica più bella che io abbia mai creato”, aveva detto il cantante in occasione della nascita della piccola, richiamando il battito del cuore che aveva udito durante l’ecografia. Una scelta non studiata a tavolino quella di diventare padre e che ha letteralmente cambiato la vita del cantante e della sua compagna.

Perché le figlie di Stash si chiamano Grace e Imagine? La scelta creativa del cantante

“Come ogni cosa straordinaria che mi è capitata nella vita, arriva così, all’improvviso! E penso che tutto quello che bisogna fare in questi momenti è fidarsi del proprio istinto e tuffarsi in un nuovo capitolo”, aveva scritto Stash prima di diventare papà di Grace e Imagine. La creatività non è certo mancata nella scelta dei nomi delle due bimbe, che oggi arricchiscono la vita di coppia di Stash e Giulia.

Tra loro, dunque, tutto procede per il meglio anche se le nozze almeno per ora non sono nei programmi: “Non siamo così certi di voler fissare dei traguardi. Nella maniera più naturale e non programmando niente arriverà, quando e se arriverà il momento”, ha concluso.

