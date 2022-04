Grammy 2022, Justin Bieber e Lady Gaga si esibiscono/ Scaletta e premiazioni musica

Grammy Awards 2022: data, set-list dei performer e molto altro sull’evento musicale dell’anno

Parte il countdown per la 64° edizione di uno degli eventi musicali di risonanza mondiale più attesi ogni anno, ovvero i Grammy: si tratta dei Grammy Awards 2022. L’evento si tiene il 3 aprile 2022, live sul prestigioso palco MGM Grand Garden Arena di Las Vegas, e accoglie nella set-list dei performer le esibizioni di artisti di fama globale, del calibro di Justin Bieber e Lady Gaga. L’evento annuale dedicato alla musica internazionale riconoscerà -come ogni anno- le migliori registrazioni, composizioni e artisti dell’anno di ammissibilità, rispetto al periodo di competenza dal 1 settembre 2020 al 30 settembre 2021. Dopo i BTS, Olivia Rodrigo, Lil Nas X e Billie Eilish, si aggiungono nella set-list dei performer, gli artisti chiamati a registrare una performance all’evento a prescindere dalle premiazioni, anche le amatissime popstar Lady Gaga e Justin Bieber. Una notizia che manda in visibilio i fan dei due artisti americani, tra cui in particolari quelli italiani.

Lady Gaga e Justin Bieber performer ai Grammy Awards 2022

Secondo quanto riferito da Variety, nel dettaglio Lady Gaga -così come preannunciato per Justin Bieber da etonline.com– presenzierà ai Grammy Awards 2022 non solo per esibire la sua musica in un’apparizione promozionale, ma anche per delle potenziali nuove premiazioni: “Lady Gaga si è unita alla lista degli artisti che si esibiranno ai Grammy Awards di quest’anno. Lo hanno annunciato la Recording Academy e la CBS stamani. La vincitrice di diversi Grammy è candidata per vincere altri cinque premi quest’anno, tra cui nelle due categorie: Record of the Year e Album of the Year. La cantante è nominata per i suoi duetti con Tony Bennett con la canzone ‘I Get a Kick Out of You’ e l’album Love for Sale”. Gli artisti che presenzieranno ai Grammy Awards 2022 in quanto performer sono i seguenti, tra quelli ufficializzati : “Silk Sonic, Jon Batiste, Brothers Osborne, BTS, Brandi Carlile, Billie Eilish, Cynthia Erivo con Ben Platt e Leslie Odom Jr, H.E.R., Justin Bieber con Giveon e Daniel Caesar, Lady Gaga, Lil Nas X, Jack Harlow, Nas, Olivia Rodrigo, Chris Stapleton, Aymée Nuviola con Maverick City Music e Billy Strings, John Legend, Carrie Underwood, J Balvin con María Becerra”.

A conquistare la vetta nella classifica degli artisti, sulla base del numero di nomination (candidature ai premi Grammy 2022), insieme a Her e John Batiste, è l’idolo di LDA di Amici 21, Justin Bieber, che si impone a quota 8 nominations, in lizza per gli 8 titoli tanto ambiti -con Peaches e l’album Justice- di “Lavoro dell’anno”, “Album dell’anno”, “Canzone dell’anno”; “Miglior performance dell’anno solo”, “Miglior performance dell’anno in duo/gruppo”, “Miglior vocal album”; “Miglior performance R&B”; “Miglior video musicale”:

Record Of The Year. Peaches.

Album Of The Year. Justice (Triple Chucks Deluxe)

Song Of The Year. Peaches.

Best Pop Solo Performance. Anyone.

Best Pop Duo/Group Performance. Lonely.

Best Pop Vocal Album. Justice (Triple Chucks Deluxe)

Best R&B Performance. Peaches.

Best Music Video. Peaches.

Tra le esibizioni del pre-show, si assisterà nel dettaglio alla seguente set-list :“Madison Cunningham con Falu e Nnenna Freelon, The Isaacs, Jimmie Allen, Ledisi, Mon Laferte, Allison Russell e Curtis Stewart”.