Grammy Awards 2020/ Vincitori, diretta e nomination: sfida tra la rapper Lizzo e Billie Eilish

Tutto pronto per la 62esima edizione degli Annual Grammy Awards 2020 ovvero gli Oscar della musica che saranno assegnati agli artisti che, nel corso degli ultimi dodici mesi, hanno raggiunto i migliori risultati. La cerimonia andrà in scena domenica 26 gennaio e si svolgerà allo Staples Centre di Los Angeles, sede dei Grammy dal 2000 e sarà trasmessa dal canale CBS alle 8 PM negli Stati Uniti quando in Italia saranno le due di notte. A condurre la cerimonia, per il secondo anno consecutivo, sarà Alicia Keys che, prima di condurre la serata finale del prestigioso premio, ha vinto 15 Grmmy con oltre 35 milioni di album in tutto il mondo. Nel corso della serata, alcuni dei cantanti candidati per portare a casa i premi daranno vita anche ad esibizioni live. Tra gli artisti che si esibiranno ci sono Billie Eilish, Lizzo, Ariana Grande e Camila Cabello. Inoltre, sul palco dei Grammy 2020 ci sarà anche l’atteso ritorno live di Demi Lovato.

Grammy Awards 2020: sfida tra la rapper Lizzo e Billie Eilish

Sarà una sfida tra esordienti quella che andrà in scena sul palco dei Grammy 2020. Tra i favoriti per la categoria «Best New Artist» ci sono gli esordienti Billie Eilish, Lizzo e Lil Nas X mentre Ariana Grande e Taylor Swift dovrebbero contendersi i premi per il miglior album dell’anno e la migliore canzone. Le previsioni della vigilia, però, parlano soprattutto di una sfida tra la rapper Lizzo con 8 nomination e Billie Eilish che ne ha sei. Favoriti sono anche altri artisti come Ariana Grande, H.E.R., Lana Del Rey, Vampire Weekend e Thom Yorke mentre Lady Gaya e Beyoncè dovrebbero portare a casa premi rispettivamente per le colonne sonore de Il re leone, Homecoming e A Star Is Born.

Tutte le nomination dei Grammy Awards 2020

Ecco le nomination dei premi principali che saranno assegnati nel corso della 62esima edizione dei Grammy Awards:

Miglior incisione

Hey, Ma, Bon Iver

Bad Guy, Billie Eilish

7 Rings, Ariana Grande

Hard Place, H.E.R.

Talk, Khalid

Old Town Road, Lil Nas X Featuring Billy Ray Cyrus

Truth Hurts, Lizzo

Sunflower, Post Malone & Swae Lee

Miglior album

I, I, Bon Iver

Norman F***ing Rockwell!, Lana Del Rey

When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Billie Eilish

Thank U, Next, Ariana Grande

I Used To Know Her, H.E.R.

7, Lil Nas X

Cuz I Love You, Lizzo

Father of the Bride, Vampire Weekend

Miglior canzone

Always Remember Us This Way, Lady Gaga

Bad Guy, Billie Eilish

Bring My Flowers Now, Tanya Tucker

Hard Place, H.E.R.

Lover, Taylor Swift

Norman F***ing Rockwell, Lana Del Rey

Someone You Loved, Lewis Capaldi

Truth Hurts, Lizzo

Miglior artista emergente

Black Pumas

Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo

Maggie Rogers

Rosalía

Tank and the Bangas

Yola

Miglior perfomance pop

Spirit, Beyoncé

Bad Guy, Billie Eilish

7 Rings, Ariana Grande

Truth Hurts, Lizzo

You Need To Calm Down, Taylor Swift

Miglior duetto/gruppo pop

Boyfriend, Ariana Grande & Social House

Sucker, Jonas Brothers

Old Town Road, Lil Nas X & Billy Ray Cyrus

Señorita, Shawn Mendes & Camila Cabello

Miglior album pop tradizionale

Sì, Andrea Bocelli

Love (Deluxe Edition), Michael Bublé

Look Now, Elvis Costello & The Imposters

A Legendary Christmas, John Legend

Walls, Barbra Streisand

Miglior album pop vocale

The Lion King: The Gift, Beyoncé

When We All Fall Asleep, Where Do We Go, Billie Eilish

Thank U, Next, Ariana Grande

No. 6 Collaborations Project, Ed Sheeran

Lover, Taylor SwifT

Miglior album dance/elettronico

LP5, Apparat

No Geography, The Chemical Brothers

Hi This Is Flume (Mixtape), Flume

Solace, Rüfüs Du Sol

Weather, Tycho

Miglior canzone rock

Fear Inoculum, Tool

Give Yourself A Try, The 1975

Harmony Hall, Vampire Weekend

History Repeats, Brittany Howard

This Land, Gary Clark Jr.

Miglior album rock

Amo, Bring Me The Horizon

Social Cues, Cage The Elephant

In The End, The Cranberries

Trauma, I Prevail

Feral Roots, Rival Sons

Miglior album alternativo

U.F.O.F., Big Theif

Assume Form, James Blake

i,i, Bon Iver

Father of the Bride, Vampire Weekend

Anima, Thom Yorke

Miglior canzone r’n’b:

Could’ve Been, H.E.R. Ft. Bryson Tiller

Look At Me Now, Emily King

No Guidance, Chris Brown Ft. Drake

Roll Some Mo, Lucky Daye

Say So, Pj Morton Ft. Jojo

Miglior album urban contemporaneo

Apollo XXI, Steve Lacy

Cuz I Love You (Deluxe), Lizzo

Overload, Georgia Anne Muldrow

Saturn, Nao

Being Human In Public, Jessie Reyez

Miglior album r’n’b

1123, BJ The Chicago Kid

Painted, Lucky Daye

Ella Mai, Ella Mai

Paul, PJ Morton

Venture, Anderson .Paak

Miglior canzone rap

Bad Idea, Ybn Cordae ft. Chance The Rapper

Gold Roses, Rick Ross ft. Drake

A Lot, 21 Savage ft. J. Cole

Racks In The Middle, Nipsey Hussle ft. Roddy Ricch & Hit-boy

Suge, Dababy

Miglior album rap

Revenge Of The Dreamers III, Dreamville

Championships, Meek Mill

i am > i was, 21 Savage

IGOR, Tyler, The Creator

The Lost Boy, YBN Cordae

Miglior album latino

Vida, Luis Fonsi

11:11, Maluma

Montaner, Ricardo Montaner

#ELDISCO, Alejandro Sanz

Fantasía, Sebastian Yatra

Miglior compilation colonna sonora

The Lion King: The Songs

Quentin Tarantino’s Once Upon A Time In Hollywood

Rocketman

Spider-Man: Into The Spider-Verse

A Star Is Born

Miglior colonna sonora

Avengers: Endgame, Alan Silvestri

Chernobyl, Hildur Guðnadóttir

Game Of Thrones: Season 8, Ramin Djawadi

The Lion King, Hans Zimmer

Mary Poppins Returns, Marc Shaiman

Miglior canzone colonna sonora

The Ballad Of The Lonesome Cowboy, Chris Stapleton (Toy Story 4)

Girl In The Movies, Dolly Parton (Dumplin)

I’ll Never Love Again, Lady Gaga & Bradley Cooper (A Star Is Born)

Spirit, Beyoncé (The Lion King)

Suspirium, Thom Yorke (Suspiria)

Miglior video musicale

We’ve Got To Try, The Chemical Brothers

This Land, Gary Clark Jr.

Cellophane, FKA twigs

Old Town Road (Official Movie), Lil Nas X & Billy Ray Cyrus

Glad He’s Gone, Tove Lo

Miglior film musicale

Homecoming, Beyoncé

Remember My Name, David Crosby

Birth Of The Cool, Miles Davis

Shangri-la, AA.VV.

Anima, Thom Yorke



© RIPRODUZIONE RISERVATA