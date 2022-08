Gran Premio/ Su Rai 1 il film con Mickey Rooney

Gran Premio, film di Rai 1 diretto da Clarence Brown

Gran Premio è il film del 1944 che Rai 1 manda in onda alle 14.00 di oggi, domenica 14 agosto, è distribuito da MGM San Paolo Audiovisivi e prodotto da MGM. La pellicola è diretta da Clarence Brown. Nel corso della sua carriera ha ottenuto 5 nomination all’Oscar. Oltre che regista è stato montatore e produttore cinematografico. Il suo film migliore è del 1949 Nella polvere del profondo sud. L’attore principale è Mickey Rooney. Nel corso della sua carriera ha vinto 2 Premi Oscar onorari: uno nel 1938 e l’altro nel 1983. I suoi film più famosi sono:

Una notte al museo, Colazione da Tiffany e Notte al museo 3: Il segreto del Faraone. È stato marito di Ava Gardner ed è apparso in importanti serie televisive come ER e La signora in giallo. Donald Crisp nel film interpreta Herbert Brown, l’attore ha vinto nel 1942 il Premio Oscar come migliore attore non protagonista per Com’era verde la mia valle. La protagonista femminile è una giovanissima Elizabeth Taylor che ha vinto: 2 Premi Oscar, 4 Golden Globe, 1 Festival di Berlino, 3 David di Donatello, 1 BAFTA e 1 SAG Awards.

Il cast comprende anche Anne Rever, Angela Lansbury e Terry Kilburn. Gran Premio ha vinto due Premi Oscar come migliore attrice non protagonista a Anne Revere e come miglior montaggio a Robert Kem. Inoltre ha ottenuto 3 nomination come migliore regia, migliore fotografia e migliore scenografia. La storia è tratta dal romanzo scritto da Enid Algerine Bagnold dal titolo National Velvet. All’inizio per interpretare i genitori di Velvet sono stati scelti Katharine Hepburn e Spencer Tracy. Rooney è stato doppiato da Mauro Zamputo, lo stesso che ha prestato la voce a Stan Laurel.

Gran Premio, la trama del film

Leggiamo la trama di Gran Premio. May Taylor è un giovane ragazzo che dopo aver perso entrambi i genitori si mette a girovagare per il mondo. Il padre gli ha lasciato in eredità un taccuino, in cui è riportato il nome e l’indirizzo di una signora misteriosa. Nel corso dei suoi viaggi, May capita nel paese dove dovrebbe risiedere la donna in questione e decide di soggiornare per un po’ di tempo nel posto, sperando di incontrarla. Nel corso della sua permanenza conosce Belle, una fanciulla appassionata di cavalli.

Anche May nutre una grande simpatia per questi animali, tra i due si instaura subito una gradevole amicizia. Quando il giovane per caso viene a conoscenza che Belle è la figlia della donna che sta cercando, si presenta alla famiglia. La signora Brown si affeziona al ragazzo e decide di assumerlo al suo servizio. In passato la donna è stata campionessa di nuoto ed è stata allenata dal padre di May. Nel frattempo un tale ha un cavallo indomabile che vuole a tutti i costi togliersi di torno, così decide di metterlo come premio di una lotteria. Belle vince la riffa e si porta a casa l’animale. A quanto pare è l’unica in grado di addomesticarlo. Dopo averlo reso mansueto, decide di farlo partecipare al Gran Premio che si tiene a Londra. May e Belle addestrano il cavallo, ma il giorno della corsa succede un imprevisto: non riescono a trovare un fantino, così Belle si traveste da fantino, monta il cavallo e vince la gara. Purtroppo la ragazza viene squalificata in quanto donna, ma oramai è troppo tardi, la sua vittoria ha fatto tanto clamore che in breve riesce a conquistare notorietà e fama.

