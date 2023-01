Gran Torino/ Su Rete 4 il film di e con Clint Eastwood

Gran Torino, film di Rete 4 diretto da Clint Eastwood

Gran Torino va in onda su Rete 4 oggi, 7 gennaio 2023, a partire dalle ore 21.25. Si tratta di un lavoro cinematografico realizzato nel 2008, per la regia di Clint Eastwood che interpreta anche il personaggio protagonista della storia. Al suo fianco hanno lavorato sul set anche Bee Vang, Cory Hardrict, Ahney Her e Christopher Carley. Le musiche del film sono del musicista e compositore Kyle Eastwood, figlio di Clint.

Grazie alla canzone “Gran Torino”, Kyle ha ricevuto una nomination al Golden Globe edizione 2009 per “la migliore canzone”, candidatura condivisa con suo padre e con il jazzista britannico Jamie Cullum. L’autovettura Gran Torino è un gioiello della Ford, un modello coupé molto ambito negli Stati Uniti durante gli anni settanta. La maggior parte del film è stato girato a Detroit e in altre città minori vicine. La scelta di produrre il film nel territorio del Michigan non è casuale. Infatti una legge del posto incentiva i lavori cinematografici che prediligono come ambientazione del film il territorio americano del Michigan.

Gran Torino, la trama del film

Leggiamo la trama di Gran Torino. Sopravvissuto alla guerra di Corea, una volta congedato Walt Kowalski (Clint Eastwood) torna nello stato americano del Michigan. Lavora per molto tempo in un’officina meccanica e adesso si gode la sua pensione. Kowalski è una persona dal carattere difficile, burbero e permaloso, vedovo da qualche tempo. Sua moglie era una donna molto credente e, prima di lasciare questo mondo, esorta padre Janovich (Christopher Carley) a restare vicino a Walt, ateo da sempre, per cercare di avvicinarlo alla sua religione.

L’ex combattente scopre di avere una malattia grave, un tumore ai polmoni. Walt non condivide con nessuno la preoccupazione per il suo grave stato di salute, non ne parla nemmeno con i figli non avendo mai avuto un buon rapporto con nessuno di loro. C’è una sola cosa a cui l’uomo tiene veramente tanto, un’automobile del 1972 che conserva con grande cura nella sua autorimessa: è la Gran Torino. Walt abita in un quartiere periferico di Detroit, non ha mai interagito con i vicini di casa, una famiglia cinese appartenente al gruppo etnico degli Hmong che, non avendo un capofamiglia che li difende, subisce ogni genere di sopruso dai malviventi della zona. Un giorno Kowalski interviene per difendere i suoi vicini, ancora una volta minacciati da un gruppo di delinquenti che a quel punto rinunciano alle loro angherie e prendono la via della fuga.

Grazie al suo comportamento altruista, Walt si guadagna il rispetto e una grande gratitudine da parte di tutta la comunità Hmong. In un primo momento il vecchio reduce disdegna le numerose manifestazioni di riconoscenza ma poi pian piano diventa meno riluttante e più accomodante. Tutto cambia quando Walt rischia di perdere la sua amata autovettura, il suo vicino Thao (Bee Vang) tenta di rubare la Gran Torino ma non ci riesce. A spingere Thao a commettere il furto è il suo desiderio di poter entrare a far parte di una gang locale che, come segno di iniziazione, gli aveva chiesto di compiere tale furfanteria. La famiglia di Thao decide di punire il ragazzo e lo obbliga ad andare a servizio dal signor Walt Kowalski per una settimana. Walt ha la possibilità di conoscere bene il giovane e si rende conto di quanto sia buono e sincero. Da quel momento Thao godrà dell’affetto del suo anziano vicino di casa.

