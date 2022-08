Grand Hotel 3/ Anticipazioni 25 agosto 2022: Diego furioso, chi è l’amante di Alicia?

Grand Hotel 3, anticipazioni puntata 25 agosto 2022: Alicia prigioniera di Diego

Colpi di scena a non finire nel penultimo appuntamento con Grand Hotel 3. Stasera, giovedì 25 agosto, andrà in onda una nuova puntata della serie spagnola di Canale5. Secondo le anticipazioni, nell’episodio 3×19 dal titolo La salute dei defunti, Andres cerca in ogni modo di dimostrare la pazzia di Laura, e arriva a scoprire nella camera della donna una boccetta contenente dei sali di litio.

Fbi Most Wanted 3/ Anticipazioni 25 agosto e 1 settembre: il rapimento e il ritorno di Hana

Julio e Maité sono preoccupati per la partenza frettolosa di Alicia, ma i due non sanno che la giovane è tenuta prigioniera da Diego, ormai sull’orlo della follia, il quale spera che il suo amante la liberi così da poterlo cogliere sul fatto, uccidere e lavare l’onta. Intanto, Sofia affronta padre Grau. Il grande colpo di scena arriva quando si scopre che Belen è ancora viva, riesce ad uscire senza colpa dai suoi raggiri e anzi far ricadere tutte le accuse su Bazan.

Fratelli Caputo/ Anticipazioni ultima puntata 31 agosto: il segreto di Andrea... (replica)

Grand Hotel 3, anticipazioni 25 agosto 2022: Diego si vendica dell’amante della moglie

La serata con Grand Hotel 3 continua con l’episodio 3×20 dal titolo Rivincita. Diego ha ormai superato il limite. Dopo aver scoperto che Julio è l’amante di sua moglie, prepara la sua vendetta. Intanto, Maité e Donna Teresa cercano di liberare Alicia dalla sua prigionia, così che lei possa convincerlo a firmare un documento che le permetterebbe di annullare il suo matrimonio e farla così finita.

Diego però tende una trappola a Julio, che mentre liberava Alicia è stato ferito da un colpo di pistola. Il giovane ora rischia di morire a causa della ferita inferta, ma Cisneros riesce a salvarlo in tempo. Quest’ultimo, nel frattempo, sta preparando la sua vendetta nei confronti di Diego. Intende fargliela pagare, ma prima dovrà provare lo stesso dolore che si prova per la perdita della persona amata. Infine, Alfredo ha scoperto la verità sul tradimento di Sofia e pensa di divorziare, ma dovrà essere lei a lasciare il Grand Hotel.

Fratelli Caputo/ Anticipazioni 24 agosto: Nino e Alberto si riavvicinano (replica)

© RIPRODUZIONE RISERVATA