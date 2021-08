Grand Hotel 3/ Anticipazioni episodi di oggi, 22 agosto: Sarà assassina?

Grand Hotel 3, anticipazioni puntata di oggi, 22 agosto

Album di famiglia e Il gioco delle speranze, sono questi i titoli degli episodi di Grand Hotel 3 in onda oggi, 22 agosto, su Canale5 dalle 21.30 circa. Il finale è ancora lontano ma Alicia sembra pronta ad andare avanti con le sue indagini e non ha intenzione di fermarsi davanti a niente e nessuno anche se spesso è finita nei guai per questo, cos’altro succederà e cosa scopriremo questa sera negli episodi di questa sera? Nel primo dei due episodi in onda i clienti dell’hotel avranno modo di usufruire di uno spettacolo unico, quello del famoso mago Houdini. Quest’ultimo si esibisce davanti ai clienti portando sul palco allestito per l’occasione una bella performance e, subito dopo, scende a patti con Hernando ed Ayala pronti a scommettere con lui, ma su cosa? Dall’altro lato abbiamo Benjamin che decide di tornare all’Hotel dove trova un lavoro come maitre proprio mentre Alicia trova un’altra serie di prove.

NCIS Los Angeles 12/ Anticipazioni oggi 22 agosto 2021: Sam e Callen a caccia di bombe

Grand Hotel 3, Sofia è l’assassina del coltello d’oro?

Questa volta la giovane si ritroverà con in mano alcune foto nascoste che portano a galla il volto della vera famiglia Alarcon. Nuove verità sull’omicidio verranno a galla in Grand Hotel 3 e questa volta a finire nei guai sarà un’altra protagonista della serie spagnola. Lei finisce in manette per l’omicidio ma Hernando è ancora convinto che le cose siano andate diversamente e lo stesso pensa anche Ayala convinto che il vero colpevole sia ancora a piede libero. A fornire un alibi a Sofia ci pensa Alfredo. E’ lui che scagiona la giovane ma siamo sicuri che tutto sia come racconta lui? Lei finisce in manette per l’omicidio ma Hernando è ancora convinto che le cose siano andate diversamente e lo stesso pensa anche Ayala convinto che il vero colpevole sia ancora a piede libero. A fornire un alibi a Sofia ci pensa Alfredo. E’ lui che scagiona la giovane ma siamo sicuri che tutto sia come racconta lui?

Elisa di Rivombrosa 2, replica/ Anticipazioni puntata 21 agosto: chi è Cristiano?

Nel secondo episodio di Grand Hotel 3 scopriremo che l’assassina del coltello d’oro adesso ha un volto e che è quello di Sofia. Lei finisce in manette per l’omicidio ma Hernando è ancora convinto che le cose siano andate diversamente e lo stesso pensa anche Ayala convinto che il vero colpevole sia ancora a piede libero. A fornire un alibi a Sofia ci pensa Alfredo. E’ lui che scagiona la giovane ma siamo sicuri che tutto sia come racconta lui? Una volta che Sofia tornerà libera l’assassino sarà ancora senza volto e così il prossimo indiziato finisce presto nel mirino: e se l’assassino fosse Don Benjamin (Manuel De Blas)?

LEGGI ANCHE:

Ines dell'Anima Mia/ Anticipazioni ultimi episodi oggi 20 agosto 2021: Ines si sposa?

© RIPRODUZIONE RISERVATA