Grand Hotel 3/ Anticipazioni ultima puntata 26 agosto: lieto fine per Alicia e Julio?

Grand Hotel 3, anticipazioni ultima puntata 26 agosto: Alicia arrestata

Grand Hotel 3 giunge al termine con l’ultima puntata, in onda venerdì 26 agosto. Come sempre vedremo due episodi in prima serata su Canale5. Le anticipazioni del primo episodio, il numero 3×21, intitolato Il sacrificio, ci dicono che Alicia viene arrestata per il tentato omicidio di Diego. Quando Maité e Julio lo scoprono, rimangono sconvolti, ma devono collaborare per scoprire cos’è realmente successo. Tutte le prove, infatti, sembrano dimostrare che Alicia abbia sparato a Diego, ma c’è ancora qualcosa che non torna. Riusciranno a scovare la verità?

E infatti, successivamente Maité e Julio scopriranno che dietro tutto questo c’è Jesus, che l’ha incastrata. Nel frattempo, sebbene sia infortunato, Diego è determinato a ritrovare Julio e a vendicarsi dell’amante di sua moglie. Intanto, Andrés dubita della sincerità di Belén, e alla fine si scopre che Donna Teresa e Cisneros hanno una relazione segreta, tenuta lontano da tutti fino a questo momento…

Grand Hotel 3, anticipazioni ultima puntata 26 agosto: un’epidemia di colera sconvolge l’hotel

Grand Hotel 3 dice addio al suo pubblico venerdì 26 agosto con l’ultimo episodio, il numero 3×22 che è sia finale di stagione che di serie. Le anticipazioni ci raccontano che Ayala si presenta per arrestare Jesús, ma nessuno riesce a trovarlo: sembra infatti essere scappato per evitare di finire in prigione. Per fortuna, grazie alle prove raccolte, l’ispettore può rilasciare Alicia, che viene quindi scagionata da ogni accusa. Libera, la ragazza va al Grand Hotel, dove confessa i suoi sentimenti per Julio.

L’ultima puntata di Grand Hotel 3 ci dice che anche che la felicità di Alicia e Julio durerà poco, poiché scoppia un’epidemia di colera che costringe l’hotel a mettersi in quarantena: nessuno degli ospiti dovrà uscire. Riusciranno i due amanti ad avere un lieto fine? La colpa è tutta di Diego che lo ha contratto dopo aver bevuto l’acqua stagnante della grotta, e quindi il virus si è dilagato nell’edificio. Sapendo di essere sul punto di morire, e che quindi gli rimane poco tempo, Diego chiederà poi ad Alicia un ultimo favore… Intanto, Laura chiede l’annullamento del suo matrimonio con grande determinazione. Belen viene smascherata da Andrés, e compie un insano gesto. Cisneros, dopo aver dichiarato il suo amore a Teresa in una lettera, compie la sua vendetta nei confronti di Diego.











