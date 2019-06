Grande Fratello 2019/ Gianmarco e Michael: amicizia finita? “Gli voglio bene, ma…”

Ancora nove giorni e sul Grande Fratello 2019 calerà il sipario. Tra i concorrenti, quelli che hanno maggiormente legato sono Gianmarco Onestini e Michael Terlizzi. Oltre ad aver dormito insieme sin dal primo giorno, il futuro avvocato e il figlio di Franco Terlizzi si sono supportati superando insieme i momenti più difficili. Un rapporto che, tuttavia, comincia a stare stretto a Gianmarco che si è lasciato andare ad uno sfogo durante una chiacchierata con Francesca De Andrè lasciando intendere di sentirsi soffocato dalle attenzioni di Michael. “Ti sento durante il giorno che discuti con Michael!” – afferma Francesca che trova conferma nelle parole di Gianmarco – “Se voglio mangiare, mangio…poi mi dice “Vieni a letto!” e io “Sto arrivando!”. Francesca commenta: “Ha proprio bisogno della presenza di qualcuno fissa, di una considerazione perenne!” – mentre Gianmarco aggiunge: “Io gli voglio bene ma devo pensare anche a me stesso!”. La De Andrè arriva così ad una conclusione: “Ti senti un po’ oppresso!”. Gianmarco, dunque, si allontanerà da Michael?

GRANDE FRATELLO 2019: LA DOPPIA NATURA DI ERICA

Tempo di bilanci nella casa del Grande Fratello 2019. Tutti gli inquilini della casa di Cinecittà si sono fatti conoscere realmente per quelli che sono? Secondo Francesca De Andrè, Gennaro Lillio, Kikò Nalli e Valentina Vignali, Erica Piamonte ha tirato fuori l’anima da pantera nonostante non sia davvero così. I tre concorrenti sono convinti che Erica, in reatà, sia una ragazza buona e cucciolona e non panterona come vorrebbe far credere. “Che animae sono?“, chiede Erica. “Sicuramente non la pantera che c’hai disegnata là perché non sei una pantera!”, risponde Kikò con cui è d’accordo anche Francesca. Un giudizio che non piace ad Erica che risponde stizzita: “Mi fate ridere, non sapete niente della mia vita, non vi ho raccontato niente. Voi avete visto solo un lato di me!”.





