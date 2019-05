Grande Fratello 2019/ Vladimir svela: “Francesca e Gennaro? Erano mano nella mano…”

Nella Casa del Grande Fratello 2019 è tempo di confidenze e riflessioni. Serena Rutelli si confida con Erica e Francesca e poi parla della sorella in confessionale. “Conoscendola sarà un po’ giù di morale secondo me”, poi ha aggiunto: “Se io ho chiuso la porta (con la madre biologica, ndr) lei può decidere liberamente…”. L’estetista ha svelato di volere incontrare il fratello, anche se: “Ma io la famiglia ce l’ho, loro sono la mia vittoria, genitori che non sostituirei mai con nessun altro. Anche quando avranno 80/90 anni, sarò sempre con loro”. Dopo un freeze il GF va cimentare i ragazzi con il tai chi, un’arte marziale che vede entrare in scena anche un maestro per insegnare loro qualcosa. “Quando è entrato e ci ha fatto fare un esercizio con la rotazione delle braccia, Michael ha detto al maestro che non poteva farlo… probabilmente prima dell’esperienza al GF lui non avrebbe nemmeno cominciato, trovando una scusa per non mostrare questa particolarità. Lui mi ha dato ragione!”, svela Vladimir Luxuria in confessionale. “Adesso che lo sa tutta Italia e non deve farsi problemi, mi piace questa idea che lui si è liberato, avrà la fila di ragazze fuori… Io penso che i pregi di una persona non dipendano dai difetti fisici che uno ha”, conclude l’opinionista.

Grande Fratello 2019, Gennaro e Francesca fanno pace

Nella Casa del Grande Fratello 2019, Enrico continua ad essere il giocherellone numero uno ma poi confida che la madre ha avuto un tumore al seno, e critica le ragazze che si lamentano dopo l’operazione chirurgica al “davanzale”: “Con mia mamma c’è un rapporto molto intenso. L’anno scorso sono tornato perché lei ha avuto dei problemi. Quando le sento parlare di operazioni al seno, mi verrebbe da dire ma di che state parlando? Ci sono altre operazioni più serie da fare…”. Dopo il litigio tra Gennaro e Francesca, il modello racconta in confessionale la sua delusione: “Non è la persona che io conosco, non me l’aspetto da lei che le faccio una confidenza… queste cose non si fanno, proprio a me mi tocchi così? Io uso modi completamente diversi, mi confronto in maniera diversa. Io non l’ho presa a parole, non mi sarei mai permesso per il bene che le voglio”. Poi il modello campano si sbottona: “A me farebbe piacere che venisse lei vicino a me, io non la tratterò mai male, non potrei mai”. La notte porta consiglio e Francesca e Gennaro vanno la pace, con un bacio in guancia. “Erano mano nella mano…”, spiffera Vladimir in confessionale.

