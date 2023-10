Grande Fratello 2023, 10a puntata/ Diretta ed eliminato: confronto tra Letizia e Paolo?

Grande Fratello 2023: anticipazioni e diretta 10a puntata

Giovedì 12 ottobre, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con il Grande Fratello 2023. Il reality show è giunto al decimo appuntamento e quello di questa sera si preannuncia ricco di emozioni e di confronti. Alfonso Signorini, con Rebecca Staffelli e Cesara Buonamici, è pronto a sviscerare tutto ciò che è accaduto in questi giorni all’interno della casa. Confronti, avvicinamenti, simpatie, coccole, ma anche vecchie antipatie sono tornate nuovamente a galla contribuendo a creare incandescente il clima all’interno del bunker di Cinecittà. A distanza di un mese dall’inizio dell’avventura nella casa, i concorrenti non si nascondono più e i gruppi sono sempre più evidente.

Il momento clou della serata, tuttavia, sarà la chiusura del televoto che decreterà non solo il favorito del pubblico, ma anche il nuovo eliminato. Salvo colpi di scena e cambiamenti dell’ultima ora, infatti, questa sera, ci sarà una nuova eliminazione. Al televoto ci sono Valentina, Arnold, Heidi e Beatrice Luzzi.

Grande Fratello 2023: Letizia e Paolo, Beatrice e Garibaldi, cosa succede?

Sarà l’amore l’argomento principale della decima puntata del Grande Fratello 2023? Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, dopo alcune incomprensioni, si sono riavvicinati trascorrendo diverso tempo insieme e lasciandosi andare anche a delle coccole. Una simpatia che continua a crescere anche se l’attrice non nasconde di avere diversi dubbi sul reale interesse di Giuseppe nei suoi confronti. Situazione più complicata, invece, per Letizia e Paolo.

Tra Letizia e Paolo, sin dai primi giorni, è nato un bel feeling che è stato notato anche dai fan. Un feeling che, tuttavia, sta mettendo in crisi Letizia che ha svelato di essere fidanzata. Tuttavia, negli ultimi giorni, di fronte all’allontanamento del compagno, si è lasciata andare ad un amaro sfogo con Arnold ammettendo di soffrire la distanza. Alfonso Signorini, dunque, questa sera, metterà i due l’uno di fronte all’altra?

Come vedere in diretta streaming il Grande Fratello 2023

Potrebbe esserci, inoltre, un confronto finale tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci che, questa sera, potrebbe lasciare definitivamente la casa essendo al televoto. Una possibilità che ha messo nuovamente in crisi l’attore che ha provato a riavvicinarsi a Heidi che, non volendo ferirlo ancora credendo di poter essere eliminata, ha mantenuto un atteggiamento più tranquillo. I due, dunque, si confronteranno ancora?

Come sempre, vi ricordiamo che la nuova puntata del Grande Fratello 2023 può essere seguita in diretta televisiva su canale 5 e in diretta streaming con Mediaset Infinity, sia su app che sul sito. Tramite Mediaset Infinity, inoltre, si può seguire la diretta dalla casa e rivedere le puntate già trasmesse.

