Grande Fratello 2023, 12a puntata/ Diretta ed eliminato: Heidi Baci torna per un confronto con Massimiliano?

Grande Fratello 2023: anticipazioni e diretta 12a puntata

Il Grande Fratello 2023 torna in onda oggi, giovedì 19 ottobre, con il secondo appuntamento settimanale. Dopo la scelta di Heidi Baci di abbandonare il reality show in seguito all’incontro con il padre, il clima, all’interno della casa, è molto particolare e Alfonso Signorini, con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, proverà a capire come si sta evolvendo la situazione. Tra gli argomenti della serata ci sarà sicuramente la convivenza con i nuovi ingressi. Nel corso dell’undicesima puntata, infatti, hanno varcato la porta rossa Jill Coiper, Giampiero Mughini e Mirko Brunetti. Quest’ultimo, in particolare, ha già raccontato qualcosa del suo rapporto con l’ex fidanzata Perla Vatiero e Greta Rossetti, la tentatrice con cui ha poi iniziato una relazione dopo Temptation Island 2023. Come saranno stati accolti dagli altri inquilini?

Spazio, poi, anche al televoto che decreterà una nuova eliminazione definitiva. Al termine della scorsa puntata, i telespettatori sono stati chiamati a scegliere chi salvare tra Grecia, Rosy, Angelica e Valentina. Chi tra le quattro gieffine dovrà abbandonare definitivamente la casa?

Massimiliano Varrese e l’abbandono di Heidi Baci

Tra gli argomenti caldi della dodicesima puntata del Grande Fratello 2023 ci sarà l’abbandono di Heidi Baci che ha colpito tutti gli altri concorrenti, ma in modo particolare Massimiliano Varrese. La scelta di Heidi di lasciare il reality ha mandato in crisi l’attore che, per un momento, ha anche pensato di abbandonare a sua volta la casa trovando conforto nei suoi coinquilini e anche nella stessa Beatrice Luzzi che ha provato ad aiutarlo.

Non si sa come sarà affrontato effettivamente l’argomento, ma sul web, gli utenti si augurano che Heidi abbia la possibilità, anche attraverso un videomessaggio, di poter salutare tutti i suoi ex coinquilini. Si parlerà, inoltre, anche della preoccupazione di Varrese che non ha nascosto un po’ di ansia per come è passata la sua immagine nella scorsa puntata.

Beatrice Luzzi contro tutti e come vedere in diretta streaming il Grande Fratello 2023

Tra le protagoniste della serata, inoltre, ci sarà sicuramente anche Beatrice Luzzi che continua a vivere momenti di tensione in casa non solo con Massimiliano Varrese con cui sembrava ci fosse stata una tregua, ma anche con gli altri concorrenti, rei di intromettersi nella sua relazione con Giuseppe Garibaldi. In particolare, dubito dopo la scorsa puntata, Beatrice ha avuto uno scontro con Samira Lui. Lo scontro si ripeterà questa sera?

Come sempre, vi ricordiamo che la nuova puntata del Grande Fratello 2023 può essere seguita in diretta streaming su Mediaset Infinity, contemporaneamente a quella televisiva. Grazie a Mediaset Infinity, inoltre, è possibile anche vedere le precedenti puntate così come la diretta dalla casa e le varie clip.











