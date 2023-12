Grande Fratello 2023, 23a puntata/ Diretta e eliminato: Greta Rossetti si commuove prima di entrare in casa

Diretta Grande Fratello 2023: commento live 02 dicembre 2023

Greta Rossetti agitatissima prima di entrare nella casa del Grande Fratello 2023. “Tutti pensano che voglio dividere la coppia, ma non è così…”, precisa la concorrente nel collegamento con Alfonso Signorini. C’è da crederle, sembra sincera quando dice che vuole entrare nella casa per farsi la sua esperienza. Il conduttore cerca di scavare nel passato di Greta, la quale si commuove quando rivede le foto di famiglia. La separazione dei genitori ha fatto male, creando non pochi traumi interiori.

La Rossetti spiega perché ha deciso di partecipare a Temptation Island, la scorsa estate. “Il mio sentimento per Mirko non è svanito”, ammette Greta nella chiacchierata con Alfonso Signorini. Dunque, come dice giustamente il conduttore, non sarà facile per lei vivere serenamente l’esperienza nella casa. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Alfonso Signorini promette tante sorprese al Grande Fratello

Tutto pronto per la ventitreesima puntata del Grande Fratello, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Questa sera, sabato 2 dicembre, sono previsti nuovi ingressi nella casa più spiata di Italia: Rosanna Fratello e Greta Rossetti varcheranno la porta rossa. Nel collegamento pre-puntata Alfonso Signorini promette una serata scoppiettante e ricca di sorprese: “Eccoci, qui, il grande giorno è arrivato… finalmente Greta è pronta ad entrare nella casa e chissà come reagiranno Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Ma qui al Grande Fratello le sorprese non finiscono mai…”, dice il conduttore.

Un’emozionante sorpresa, infatti, attende Giuseppe che avrà la possibilità di incontrare il padre. Attenzione anche al televoto con Alex, Anita, Beatrice, Fiordaliso, Giuseppe, Massimiliano, Paolo, Rosy e Vittorio a rischio eliminazione. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Grande Fratello 2023, anticipazioni e diretta 23a puntata 2 dicembre 2023

Come di consueto, l’hype è alle stelle per la diretta della 23a puntata del Grande Fratello 2023. Il secondo appuntamento settimanale si è spostato al sabato e questa sera – sabato 2 dicembre, in prima serata su Canale 5 – ne vedremo sicuramente delle belle. La visione del reality e delle dinamiche della Casa più spiate d’Italia è disponibile anche su Mediaset Infinity in diretta streaming con annesse clip in tempo reale sui momenti iconici della serata.

Tanti saranno i temi che andranno a corredare la diretta della 23a puntata del Grande Fratello 2023. E’ lecito aspettarsi dei confronti accesi e colpi di scena soprattutto in virtù delle novità previste dalle anticipazioni. Questa sera ci saranno infatti due nuovi ingressi: confermato – stando alle anticipazioni – l’arrivo come nuova concorrente di Rosanna Fratello, a dispetto dei rumor che avevano avanzato la possibilità che in Casa potesse entrare Filippo Bisciglia. I riflettori sono però tutti puntati su Greta Rossetti – fidanzata di Mirko Brunetti – prossima a diventare nuova concorrente del Grande Fratello 2023.

Grande Fratello 2023, 23a puntata: entrano in Casa Greta Rossetti e Rosanna Fratello

Come anticipato, la 23a puntata del Grande Fratello 2023 sarà ampiamente dedicata ai due nuovi concorrenti che aggiungeranno pepe alle dinamiche della Casa più spiata d’Italia. Come già anticipato dalle indiscrezioni offerte da Dagospia e Davide Maggio nei giorni precedenti, questa sera Rosanna Fratello varcherà la soglia della porta rossa per diventare una nuova concorrente del Grande Fratello 2023.

L’hype è sicuramente in gran parte rivolto all’ingresso come nuova concorrente del Grande Fratello 2023 di Greta Rossetti. Le questioni in sospeso con Mirko Brunetti e la vicinanza con Perla Vatiero saranno dunque nuovamente al centro dell’attenzione nel corso della diretta della 23a puntata del Grande Fratello 2023. Chissà quale sarà la reazione del concorrente, sempre più vicino alla sua ex compagna, quando scoprirà di dover condividere la Casa anche con la sua – in teoria – fidanzata.

Grande Fratello 2023, 23a puntata: possibile confronto tra Anita Olivieri e Beatrice Luzzi

Non solo nuovi ingressi e trame sentimentali; la diretta della 23a puntata del Grande Fratello 2023 – stando alle anticipazioni – sarà dedicata anche alle rivalità e ai rapporti turbolenti che ancora aleggiano nella Casa più spiata d’Italia. Fari puntati su Anita Olivieri e Beatrice Luzzi; pomo della discordia ancora il rapporto dell’attrice con Vittorio Menozzi che desta i sospetti della concorrente.

Da dirimere anche la questione Giuseppe Garibaldi; il rapporto con Beatrice Luzzi è ormai un must del Grande Fratello 2023 e l’argomento sarà sicuramente toccato nel corso della diretta della 23a puntata del reality. In riferimento ai momenti toccanti, potrebbe esserci spazio anche per un triste racconto fatto da Perla Vatiero negli ultimi giorni. L’ex fidanzata di Mirko Brunetti, parlando con Fiordaliso, ha infatti svelato di aver avuto una sorella gemella, tristemente mancata poco dopo la nascita.











