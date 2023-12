Grande Fratello 2023, 24a puntata/ Diretta e concorrenti: entrano Monia La Ferrera e Federico Massaro

Grande Fratello 2023, anticipazioni e diretta puntata 4 dicembre

Dopo sole 48 euro dall’ingresso nella casa di Greta Rossetti, oggi lunedì 4 dicembre, in prima serata su canale 5, torna in onda il Grande Fratello 2023 con la 24esima puntata. Quella in onda questa sera è una delle puntate più attese dai fans del triangolo formato da Perla Vatiero, Mirko Brunetti e Greta Rossetti. Alfonso Signorini, con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, porrà l’accento proprio sulla dinamica principale del reality. L’ingresso di Greta nella casa di Cinecittà ha scosso i già precari equilibri tra Perla e Mirko. Entrambi si sono lasciati andare alle lacrime e, nelle scorse ore, Perla è apparsi esausta al punto da lasciarsi andare ad un’affermazione forte. “Non ce la faccio più“, ha detto tra le lacrime mentre Giuseppe Garibaldi e Letizia provavano a consolarla.

Noah e Ida, chi sono i figli di Alex Schwazer/ Sorpresa al Grande Fratello 2023: "Faccio tutto per loro"

Molto in difficoltà, inoltre, è apparso anche Mirko che sta provando a dividersi tra Perla a cui si era riavvicinato negli scorsi giorni e Greta con cui ha avuto un ultimo confronto nel corso del quale i due hanno ripercorso gli ultimi mesi trascorsi insieme prima fino alla decisione finale di Greta di mettere un punto alla relazione. Cosa accadrà, invece, questa sera?

Perla Vatiero e Greta Rossetti, confronto al Grande Fratello 2023/ "Con Mirko è finita. Abbiamo corso..."

Grande Fratello 2023: Monia La Ferrera e Federico Massaro nuovi concorrenti

Dopo Perla Vatiero, Greta Rossetti e Rosanna Fratello, nella casa del Grande Fratello 2024, stanno per entrare due nuovi concorrenti. Nel corso della 24esima puntata, infatti, varcheranno la famosa porta rossa Monia La Ferrera e Federico Massaro. La prima ha un legame con un concorrente già presente in casa ovvero Massimiliano Varrese di cui è l’ex fidanzata. Nel momento in cui Massimiliano ha trovato il proprio equilibrio nella casa avendo instaurato un rapporto nuovo con Beatrice, si ritroverà a convivere con una sua ex: quale sarà la sua reazione?

Mirko Brunetti in crisi dopo l'ingresso di Greta/ La reazione di Perla: "Evito di avvicinarmi"

Occhi puntati, poi, su Federico Massaro statuario modello italiano che da qualche anno vive a Seoul. Sui social, Federico sta conquistando già tutti: riuscirà a fare lo stesso con le ragazze della casa? Tra coloro che potrebbero perdere la testa per Federico c’è Anita la cui situazione sentimentale è abbastanza confusionaria.

Chi è il nuovo eliminato del Grande Fratello 2023?

Come in ogni puntata del Grande Fratello 2023, poi, non mancherà il momento del televoto che, salvo colpi di scena dell’ultima ora, dovrebbe essere eliminatorio. In nomination, al termine della scorsa puntata, sono finiti Alex Schwazer, Giuseppe Garibaldi, Grecia Colmenares, Perla Vatiero, Paolo Masetti e Rosy Chin a cui si è aggiunta Anita Olivieri, finita al televoto d’ufficio che ha ricevuto un biglietto dall’esterno violando così il regolamento.

La 24esima puntata del Grande Fratello 2023 può essere vista in diretta televisiva, in prima serata su canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity dove è possibile seguire anche la diretta dalla casa attraverso due regie differenti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA