Enzo Paolo Turchi è il marito di Carmen Russo, la loro storia d’amore è iniziata 42 anni fa e sono più innamorati e complici che mai. I due sono convolati a nozze nel 1987, a farli incontrare è stata l’esperienza vissuta insieme nel programma Drive In nel 1983, da quel momento non si sono più separati. Nel 2013 è nata la loro unica figlia Maria. La sua infanzia non è stata affatto facile, il padre ha abbandonato lui e la sua famiglia e la madre era una prostituta che non è riuscita a prendersi sempre cura dei figli. Quando due delle sue sorelle sono morte la donna era devastata, spesso spariva per giorni.

Il famoso ballerino è stato costretto ad iniziare a lavorare quando era solo un bambino, lui stesso in varie interviste e ospitate televisive ha raccontato che spesso si ritrovava a dormire per strada. A salvarlo è stata la danza, la sua più grande passione. La svolta per lui è arrivata quando ha iniziato a farsi spazio nel mondo dello spettacolo e della televisione partecipando a programmi come Canzonissima, Fantastico, Grand Hotel, Domenica in, Risatissima, Patatrac, il Festival di Sanremo, Doppia coppia e altri ancora. A fargli ottenere un’incredibile visibilità negli anni Settanta è stato il famoso ballo con Raffaella Carrà, il ‘Tuca tuca’.

L’amore di Enzo Paolo Turchi per il ballo, una passione che condivide con la moglie Carmen Russo

Nel 1971 il famoso coreografo e personaggio televisivo ha creato la prima scuola italiana di danza moderna. La danza è una passione che condivide con la moglie, insieme hanno aperto una scuola di ballo a Napoli e una a Palermo. Sul piccolo schermo ha preso parte a moltissimi programmi, anche reality tv. Nel 2005 ha fatto parte del cast dell’Isola dei famosi, fu però costretto ad abbandonare il reality a causa di un problema di salute. Nel 2012 è sbarcato di nuovo in Honduras come concorrente ma anche in quella occasione si è ritirato dopo sette puntate.

Nel 2011 Enzo Paolo Turchi ha partecipato a 101 modi per perdere un Game show, aggiudicandosi la vittoria del programma. Insieme alla moglie ha preso parte al quiz televisivo di Pupo ‘Una canzone per 100.000’. Attualmente è uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Enzo Paolo Turchi lontano dalla moglie per il suo compleanno, la speciale sorpresa di Carmen Russo

Il 3 ottobre Carmen Russo ha spento 65 candeline e per la prima volta dopo 42 anni ha trascorso il suo compleanno lontana dal marito. Nella casa più spiata d’Italia il gieffino ha dedicato parole speciali alla moglie, ha anche preparato due torte a forma di cuore. La ballerina ha fatto una speciale sorpresa al marito approdando al Grande Fratello nel giorno del suo compleanno, lui dopo averla vista non è riuscito a trattenere le lacrime per l’emozione.

Questo è ciò che ha detto Carmen Russo a Enzo Paolo Turchi al Grande Fratello: “Io e Maria siamo orgogliosissime di te, di tutto quello che fai. Ti seguiamo tantissimo, sei fantastico e stai facendo un percorso meraviglioso. Ti tengo d’occhio, continua così perché poi voglio tornare a vederti.” E ancora: “Maria è meravigliosa, fa sport, studia, e ti vuole vedere sempre sorridente, anche perché hai degli amici meravigliosi. Stai tranquillo perché va tutto bene e non stiamo facendo alcun sacrificio.”