Grande Fratello 2024, Ilaria Clemente incinta rompe il silenzio: “Ho scoperto la gravidanza mentre mi lavavo i denti”

L’abbandono repentino e improvviso di Ila Clemente della Casa del Grande Fratello 2024 ed alcune dichiarazioni degli altri inquilini parecchio sibilline hanno fatto ipotizzare Ilaria Clemente incinta al Grande Fratello 2024 e ieri sera durante la puntata c’è stata la conferma. La giovane ha annunciato la sua gravidanza e che per questo ha dovuto abbandonare il gioco. A distanza di poche ore adesso la 22enne ha rilasciato delle dichiarazioni al magazine Chi in cui rivela come l’ha scoperto, come lo ha rivelato al fidanzato Daniele e come stanno andando questi primi giorni di dolce attesa.

Shaila Gatta, l'ex fidanzato Alessandro sbotta/ "Mi tradiva, dice bugie per darsi una luce diversa"

Innanzitutto Ilaria Clemente ha confessato anche incredula e scioccata ma felice come ha scoperto di essere incinta: “Quella mattina mi stavo lavando i denti nella casa e sento la voce ‘Ila in confessionale’ a quel punto ero ancora in pigiama e dal confessionale vedo che sbucano la dottoressa e la psicologa, un po’ intimorite e imbarazzate, mi fanno un leggero cenno di “sì” con la testa. A quel punto capisco che il test di gravidanza era positivo.” A quel punto riesce a chiamare la migliore amica Lucilla ma non il fidanzato Daniele e sarà proprio l’amica a rivelare a quest’ultimo che presto sarebbe diventato padre. Durante l’intervista Ila Clemente ha rivelato come ha reagito il suo compagno, anche lui non se lo aspettava perché non era in programma: “Era felice, poi abbiamo parlato e mi ha detto di scegliere se tenerlo o meno, ma che a prescindere il nostro rapporto non sarebbe cambiato, ma ha aggiunto che lui sarebbe stato felice di tenerlo ed era pronto a diventare papà”.

Pagelle Grande Fratello 2024, 6a puntata/ Clarissa e Amanda commuovono, Jessica invidiosa di Yulia

Ilaria Clemente incinta, ha abbandonato il Grande Fratello 2024: “Ecco chi mi manca della Casa”

Ilaria Clemente incinta è pronta a creare una splendida famiglia con il fidanzato Daniele. Inizia già a fantasticare sul futuro nascituro, sul sesso e sul probabile nome: “Ancora ci stiamo pensando, lui è romanista sfegatato quindi nell’aria c’è Francesco, per Totti ovviamente, se sarà un maschietto.” Per quanto riguarda l’esperienza, conclusa prematuramente, come concorrente del Grande Fratello 2024 ha confessato con chi ha costruito un legame forte e con chi, invece, c’era un’antipatia incomprensibile: “Jessica e Maria Vittoria. Abbiamo distrutto un trio, ieri con Jessica ci siamo guardate negli occhi e ci siamo dette insieme ‘Ti aspetto fuori’. Le ho promesso che appena esce, il più tardi possibile, la porto al mare.” E poi ha aggiunto: “Non mi piaceva il modo in cui Enzo Paolo Turchi si rivolgeva a me. Vedevo che non mi considerava e non capivo il perché. Non mi guardava negli occhi, quando parlava di me non mi chiamava per nome… c’era proprio un’aria di distacco nei miei confronti.”