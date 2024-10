Shaila Gatta si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni che non sono affatto piaciute all’ex fidanzato Alessandro Rizzo. Lei parlando della loro storia d’amore l’ha definita una relazione tossica, lui però ci ha tenuto a precisare che non era affatto così. Ospite nei giorni scorsi di Giada Di Miceli nella trasmissione radiofonica ‘Non Succederà Più’ ha assicurato di non essere una persona violenta, a detta sua dopo cinque anni tra loro è finita semplicemente perché l’amore può finire. Ha anche rivelato che il loro rapporto fino a settembre era sereno, le aveva anche augurato buona fortuna per la sua partecipazione al Grande Fratello.

L’ex fidanzato della gieffina ha continuato dicendo che non gli ha fatto piacere leggere alcune interviste in cui parlava di manipolazione psicologica e fisica da parte sua perché sono cose che non c’entrano nulla con la sua persona. Shaila Gatta non ha mai fatto il suo nome, ma il riferimento a lui era palese dal momento che ha parlato di un ballerino con cui è stata fidanzata per cinque anni. Alessandro Rizzo pensa che l’ex velina dovrebbe imparare a raccontare la verità dei fatti, senza sentire il bisogno di dire bugie per darsi una luce diversa da quella che ha.

Shaila Gatta ha tradito l’ex fidanzato, le rivelazioni di Alessandro Rizzo

Alessandro Rizzo e Shaila Gatta erano molto innamorati, col tempo però il loro rapporto è cambiato ed è per questo che hanno deciso di prendere strade diverse. Lui senza troppi giri di parole ha anche rivelato di essere stato più volte tradito dall’ex fidanzata, mentre stavano insieme aveva contatti con altri uomini e lui l’ha scoperto. Spesso litigavano proprio perché scopriva cose che lo infastidivano perché non erano rispettose nei suoi confronti. Lui pensa che il tradimento non sia solo quello fisico, anche flirtare con un’altra persona mentre sei fidanzato è una grave mancanza di rispetto.

Ai microfoni di Non Succederà Più Alessandro Rizzo si è scagliato ancora contro Shaila Gatta e ha raccontato che flirtava con altri ragazzi ma anche con uomini più grandi di lei, anche di vent’anni. Perché sentiva la necessità di flirtare con altri ragazzi? A questa domanda l’ex fidanzato della gieffina ha così risposto: “Non lo so, forse c’era qualche mancanza nella nostra relazione, dopo 5 anni e mezzo.”