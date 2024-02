GRANDE FRATELLO 2023, 38A PUNTATA/ Eliminato e diretta: Beatrice contro Marco Maddaloni

Diretta Grande Fratello 2023: commento live 21 febbraio 2024

Al Grande Fratello 2023 si parla di Marco Maddaloni che è stato criticato da Beatrice Luzzi, Simona Tagli e Stefano Miele. “Non capisco questo discorso, se hanno visto poca signorilità ho risposto a quella cosa lì. Sul burattinaio mi fa sorridere, prima ero Giuseppe Garibaldi, loro possono parlare di me sempre, io di loro non parlo mai, parlo di altre cose. Loro, invece, stanno come quegli animali negli angoli più bui a parlare degli altri, una volta ho parlato con Beatrice e glielo ho detto in faccia. Se poi hanno da ridire su chi nomino, ho una scaletta di nomination, oggi che entra Simona oggi nomino lei” – precisa il campione di judoka.

Beatrice dice la sua: “intanto sto ancora aspettando delle scuse o almeno un tentativo di chiarimento visto che sono stata attaccata ferocemente in una giornata di festa. Quell’attacco di Marco che era del tutto ingiustificato, è dovuto ad una sua volontà di distruggermi psicologicamente visto che in altro modo non ci sono riusciti. Ci sono rimasta profondamente male”. Anche Simona Tagli ha qualcosa da dire: “penso che ci sia una strategia, c’è un gruppo in netta opposizione che è capitanato da una orchestralità che arriva da Marco Maddaloni, lui è uno sportivo e fa strategia, hanno un pensiero che lo esprimono con aggressività”. Nella casa tutti difendono Marco Maddaloni: da Giuseppe Garibaldi che dici “penso che in casa e nel mondo ci vorrebbero persone più Marco Maddaloni” a Letizia: “Marco è tutto tranne che non un signore, è un gran signore”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Grande Fratello 2023, Alfonso Signorini “scopriremo il primo finalista”

Tutto pronto per una nuova puntata del Grande Fratello 2023, il reality show condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. Cosa succederà nella casa? Cresce l’attesa per scoprire il nome del prossimo concorrente eliminato, visto che questa sera uno tra Beatrice, Sergio, Stefano, Federico e Marco dovrà abbandonare definitivamente la casa più spiata d’Italia. Chi sarà eliminato? Non solo, durante la puntata una bella sorpresa per Greta che rincontrerà i suoi nonni.

Nuovi scontri nella casa tra Simona Tagli contro Rosy Chin e Alessio Falsone. Ecco le anticipazioni della puntata: “una finale che si avvicina, attenzione questa sera scopriremo chi saranno i candidati di primo finalista di questa edizione. Intanto nella casa dopo le nomination dell’ultima partita Beatrice e Marco Maddaloni sono ai ferri corti e Simona Tagli l’accusa di essere un burattinaio. E ancora Perla e Mirko: come procede dopo il loro essersi ritrovati?”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Grande Fratello 2023, anticipazioni e diretta 38a puntata

Il Grande Fratello 2023 torna in onda in prima serata oggi, mercoledì 21 febbraio, con la 38esima puntata. Alfonso Signorini, con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, è pronto a condurre un appuntamento ricco di confronti, emozioni, sorprese e colpi di scena. Dopo aver dedicato la scora puntata soprattutto all’incontro tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero che hanno ammesso di essere ancora innamorati e di voler dare una seconda possibilità alla loro storia, questa sera, al centro della puntata, ci saranno soprattutto i concorrenti al televoto tra cui c’è anche il nome di colui che dovrà abbandonare definitivamente la casa.

Al termine delle nominations della scorsa puntata, al televoto, sono finiti Beatrice, Sergio, Stefano, Federico e Marco: chi dovrà abbandonare la casa? Dai sondaggi, quelli più a rischio, sembrerebbero essere Stefano e Federico, ma attenzione anche a Sergio. Si salverebbero, invece, Beatrice che può contare su un grosso sostegno da parte dei fan e Marco che può contare sull’aiuto dei fan di Perla con cui ha una forte amicizia.

Grande Fratello 2023: Federico contro tutti, Simona Tagli contro Rosy Chin

Tanti confronti senza esclusioni di colpi nel corso della 38esima puntata del Grande Fratello 2023. Il primo confronto riguarderà Federico che non ha gradito la nomination e ha rinfacciato ai compagni di fermarsi solo al suo aspetto fisico senza conoscerlo realmente. Signorini, questa sera, attraverso una serie di domande, porterà Federico a confrontarsi con il resto della casa sperando di risolvere la situazione.

Confronto anche per Simona Tagli e Rosy Chin. La showgirl è entrata nella casa con un carattere forte e diretto scatenando la reazione dei coinquilini che non hanno gradito alcuni giudizi. Questa Sera, Simona avrà modo di confrontarsi con Rosy, ma anche con Alessio. Spazio, infine, anche alla cucina di Grecia Colmenares.

Come vedere in diretta streaming il Grande Fratello 2023

La protagonista di un momento dolcissimo e di una sorpresa emozionante sarà Greta Rossetti che avrà la possibilità di poter riabbracciare i nonni. Il nonno ha anche in serbo qualcosa di divertente per il resto degli Inquilini regalando così un momento speciale a tutti.

Sarà una puntata imperdibile, dunque, quella del Grande Fratello 2023 in onda questa sera che potrà essere vista in diretta televisiva su canale 5, a partire dalle 21.30, e in diretta streaming su Mediaset Infinity dove è possibile rivedere anche le singole clip dedicate ai concorrenti.











