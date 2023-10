Grande Fratello 2023, 9a puntata/ Diretta ed eliminato: confronto tra Beatrice e Garibaldi?

Grande Fratello 2023: anticipazioni e diretta nona puntata

Come ogni lunedì sera, oggi 9 ottobre, alle 21.30 su canale 5, torna l’appuntamento con il Grande Fratello 2023. La nuova edizione del reality show è ufficialmente cominciata dallo scorso 11 settembre e, dopo quasi un mese di convivenza, tra i concorrenti cominciano ad emergere non solo simpatie e antipatie, ma anche strategie. Con il padrone di casa ovvero Alfonso Signorini, in studio, ci saranno naturalmente anche Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli che ricoprono, rispettivamente, il ruolo di opinionista e commentatrice social. Fondamentale, anche nella puntata in onda questa sera, sarà il televoto.

Beatrice Luzzi bacia sulla bocca Massimiliano Varrese al Grande Fratello 2023/ Video e reazione: "Lei vuole…"

Dopo quello a sorpresa che ha portato all’eliminazione definitiva di Lorenzo, è stato aperto un altro televoto al termine dell’ottava puntata. Un televoto tutto al femminile quello che sarà chiuso questa sera e che porterà all’elezione di una nuova preferita del pubblico che sarà immune dalla successiva eliminazione. Al televoto ci sono Grecia Colmenares, Valentina e Anita.

Letizia Petris in crisi al Grande Fratello 2023 "mi sento sola"/ "Non ho mai scoperto di avere valore"

Confronto chiarificatore tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi?

L’ultima dinamiche nata nella casa del Grande Fratello 2023 e che sta facendo molto discutere è quella che ha come protagonisti Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Tra i due è nata una simpatia speciale al punto che, nelle scorse ore, non solo si sono avvicinati, ma hanno anche regalato al pubblico il primo bacio dell’attuale edizione del reality show. Un bacio che ha scatenato diverse reazioni non solo sul web, ma anche in casa, ma la domanda che si pone anche la stessa Beatrice è: Giuseppe è realmente sincero o sta portando avanti una strategia?

Genitori di Anita Olivieri/ Sorpresa al Grande Fratello? Lei: "Ho sofferto per la loro separazione. Oggi…"

Una domanda a cui la Luzzi potrebbe avere una risposta già questa sera. Se nel corso dell’ottava puntata, Alfonso Signorini ha messo Beatrice contro tutti a causa dei numerosi litigi, questa sera potrebbe mettere Beatrice di fronte a Giuseppe Garibaldi per capire le sue reali intenzioni.

Come vedere in diretta streaming il Grande Fratello 2023

Tra gli argomenti della nona puntata del Grande Fratello 2023 potrebbe esserci anche un probabile triangolo. Heidi Baci ha più volte spiegato di non essere assolutamente interessata, dal punto di vista sentimentale, a Massimiliano Varrese il quale, tuttavia, sembra non arrendersi. Dall’altra parte, però, Heidi è sempre più vicina a Vittorio che, in casa, sembra riscuotere un discreto successo tra le inquiline.

Come sempre, la puntata odierna del Grande Fratello 2023 può essere vista sia in diretta televisiva su canale 5, dopo l’appuntamento con Striscia la Notizia, ma anche in diretta streaming grazie al sito o all’applicazione di Mediaset Infinity che permette di vedere anche la diretta dalla casa e tutte le clip dei concorrenti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA