Grande Fratello 2023, Alfonso Signorini gela Schwazer “perché ti sei dopato?”/ Ira web: “Ma che sensibilità!”

Grande Fratello 2023, Alfonso Signorini gela Alex Schwazer: la domanda secca

Il Grande Fratello 2023 è solo all’inizio, ma prendono già forma sul web le prime polemiche. Ieri sera è andata in onda la prima puntata ufficiale, dedicata alla presentazione dei concorrenti e al loro ingresso nella Casa. Tra coloro che rappresentano la categoria dei VIP figura anche Alex Schwazer, uno dei gieffini più attesi di questa edizione, anche e soprattutto per la sua delicata storia legata alla positività al doping. Prima di varcare la Porta Rossa, il marciatore si è fermato in passerella per rispondere ad alcune domande di Alfonso Signorini in collegamento dallo studio.

E, proprio in questo frangente, sono esplose le polemiche e l’ironia del web per una domanda del conduttore, a detta di molti indelicata ed inopportuna. Subito dopo aver visto una clip che ripercorreva la vittoria di Schwazer a Pechino 2008, e subito dopo aver appreso che tale vittoria era dedicata al nonno, con tanto di commozione sul volto dello sportivo, Signorini ha cambiato completamente argomento, introducendo la storia legata al doping. E, senza troppi giri di parole, gli ha chiesto: “Avremo modo poi di parlarne di questa lunga storia, però perché ti sei dopato?“.

Alfonso Signorini nel mirino del web: pesanti critiche e ironia

La domanda del conduttore del Grande Fratello 2023 ha spiazzato il web, che si è riversato sui social contro Alfonso Signorini. Molti, infatti, l’hanno giudicata inopportuna, non tanto per la domanda in sé, ma perché è arrivata dopo alcune commosse dichiarazioni di Alex Schwazer sulla vittoria olimpica e sul ricordo del nonno. La commozione dello sportivo è stata spazzata via dalla domanda secca del conduttore, che ha scatenato le reazioni del web, accusandolo di scarsa sensibilità.

““Perché ti sei dopato?” Signorini e la solita delicatezza di un elefante“, si legge su Twitter. Ma anche: ““Perché ti sei dopato?” SIGNORINI MA CHE SENSIBILITÀ COMPLIMENTI“. Un altro utente scrive: “ECCOLE LE DOMANDE SENSIBILI DI ALFONSO RAGA PERCHÉ TI SEI DOPATO“. E ancora: “PERCHE TI SEI DOPATO COSI DE BOTTO COME PRIMA DOMANDA“. Tra rabbia, ironia e sgomento, lo scivolone di Alfonso Signorini è diventato di tendenza su Twitter, e sicuramente terrà banco anche nelle prossime ore.

"Perché ti sei dopato?"

"Perché ti sei dopato?"

PERCHE TI SEI DOPATO

COSI DE BOTTO

