Grande fratello 2023, Beatrice Luzzi bersaglio del fratello di Giuseppe Garibaldi / “Brava a fare la…”

Grande fratello 2023, Beatrice Luzzi diventa il bersaglio di una polemica social: c’entra Giuseppe Garibaldi

Mentre é in corsa per il salvataggio nel mezzo del televoto di Grande fratello 2023, Beatrice Luzzi finisce nel mirino del fratello di Giuseppe Garibaldi. Tra i cinque nominati competitor al televoto per il salvataggio al Grande Fratello 2023, Beatrice Luzzi confida a Giampiero Mughini di essersi ricreduta in negativo sul flirt avuto con il coinquilino nip che come lei é a rischio eliminazione, Giuseppe Garibaldi: “Lui ha fatto veramente tre, quattro giochi… non due, non uno, ne ha fatti quattro di giochi capito? -fa sapere l’attrice vip, dipingendo il coinquilino nip come un ipocrita e doppiogiochista, che avrebbe strumentalizzato a suo piacimento il loro affaire d’amore al Grande Fratello 2023-…Pure quando tu mi dicesti “ah ma oggi ho saputo che nel confronto con le ragazze in cucina hai alzato i toni” e invece io non li avevo alzati e ti ho detto: “chi te l’ha detto, Angelica?”. Mi hai detto di no che te l’aveva detto lui. Per questo ti dico che è incredibile e che faceva vari giochi, mi giocava contro mentre stava con me!”. Dunque, Giuseppe Garibaldi si sarebbe servito della liaison con Beatrice Luzzi per un mero tornaconto e soddisfacimento personali, fino a bollare la conoscenza come un “divertimento”, alludendo al sesso occasionale:”E poi ha detto “ah perché ci divertivamo la notte” ma delle cose abominevoli, ma proprio abominevoli. Si ha detto lui che ci divertivamo la notte, perdonami “divertivamo la notte” è abbastanza chiara come cosa -sviscera i motivi del dietrofront su Giuseppe -.Non è una persona buona come dite, non è una persona corretta e buona, non è carino ed è un gran figlio de na mi***tta”.

Mirko Brunetti è ancora innamorato di Perla Vatiero?/ Greta Rossetti ammette: "La ama ancora..."

Ma ecco, che l’attrice vip, la quale si direbbe ferita nel sentiment da parte di Giuseppe Garibaldi, finisce nel mirino di una voce altrettanto nip, ma che é ora virale via social. Si tratta del fratello di Giuseppe Garibaldi, l’omonimo dello storico eroe dei due mondi che ha fatto capitolare la Luzzi fino al triste epilogo della loro conoscenza con lei che ora lo taccia di un gioco improntato sulla finzione al Grande Fratello 2023.

Alex Schwazer, il mistero della scritta sulla mano al Grande Fratello 2023/ Il web si interroga

“Giuseppe ha fatto giochi”…. Lei voleva la storia d’amore, voleva sposarsi con Giuseppe, dopo una settimana di conoscenza – fa sapere la voce segnalata dalla blogger Deianira Marzano -. Perché doveva mettersi con una persona che considera “ignorante, stolto, diverso da lei, che ha 20 anni in meno…”. Questa donna non vuole che le siano nominati i figli ma nomina la madre degli altri”. Il fratello nip del nippone al Grande Fratello 2023, poi, rincara la dose accusando la Luzzi di fare la predica della buona condotta e il buon esempio, per poi razzolare male e vestire i panni della vittima per avere i consensi dell’occhio pubblico, a garanzia della permanenza:”Giuseppe quando ha nominato i figli voleva dire che è una donna caparbia, testarda, che va dritta per la sua strada! È brava a far innervosire le persone e incitare odio e poi fare la vittima”.

Mirko Brunetti è ancora innamorato di Perla Vatiero?/ Greta commenta la lettera al Grande Fratello 2023

ha detto tutto deianira!!! pic.twitter.com/bUc04q05TD — letteralmente alla frutta (@teresanna__) October 28, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA