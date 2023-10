Grande fratello 2023: Beatrice salva e Valentina eliminata?/ Il pronostico della 13a puntata

Grande fratello 2023, Beatrice Luzzi é la possibile immune: le anticipazioni della 13a puntata

Nell’attesa generale per la messa in onda della nuova e tredicesima puntata di Grande fratello 2023, Beatrice Luzzi si anticipa come la papabile immune e Valentina Modini la possibile eliminata del reality show. O almeno questo é quanto si profila nel pronostico a prima firma di Il sussidiario.net relativo al televoto in corso che vede nominati per il rischio di uscita sei concorrenti del reality nella Casa più spiata d’Italia. Lo stesso si basa sui risultati del sondaggio web indetto tra le Instagram stories, che chiama l’occhio pubblico attivo nel web ad esprimere una preferenza tra i sei nominati al televoto di Grande fratello 2023, al quesito di “Chi vuoi salvare?”.

Ai risultati alla mano, l’attrice vip Beatrice Luzzi si impone come la possibile preferita del pubblico e papabile candidata al titolo di immune, in quanto non nominabile al nuovo girone di nomination previsto alla 13a puntata del 30 ottobre 2023, per il 59% dei voti. A seguire, dopo la pole position vip, troviamo la seconda classificata nell’ordine di gradimento dell’occhio pubblico di Grande fratello 2023, nip, Giselda Torresan. Terzo posto per il nip Vittorio Menozzi quotato al 10% dei voti. Fuori dalla Top 3, quindi i concorrenti più a rischio, candidati al titolo di eliminati dal Grande fratello 2023, sono la nip Rosy Chin, la vip Grecia Colmenares e la nip Valentina Modini, quotate rispettivamente al 6%, 4% e 2% dei voti, a distanza ravvicinata tra loro.

Valentina Modini é l’eliminata?

Da quest’ultimi dati, in particolare, si evince che la candidata più a rischio eliminazione dal Grande fratello 2023 é Valentina Modini, in quanto la meno favorita ai voti dell’occhio pubblico del reality show sulla convivenza forzata nella Casa più spiata d’Italia.

Solo la messa in onda dell’attesa puntata sulle reti Mediaset potrà confermare o sconfessare, intanto, i risultati del pronostico sul televoto in corso di Grande fratello 2023. E, nell’attesa, intanto fa rumore online il caso mediatico esploso sull’eliminazione di Samira Lui…

