Grande Fratello 2023, busta nera divide i concorrenti/ Chi resta nella casa e chi nel tugurio?

Grande Fratello 2023, una busta nera divide i concorrenti

Al Grande Fratello 2023 è tempo della prima busta nera di questa nuova edizione. Alfonso Signorini entra nella casa per una importante rivelazioni ai concorrenti. Si tratta della prima busta nera, un provvedimento che da questo momento cambierà il corso dell’avventura degli inquilini all’interno della casa di Cinecittà. “Guardate cosa ho in mano: una busta nera. Avete ancora voglia di applaudirmi?” – esordisce così Signorini una volta collegato con gli inquilini di Cinecittà. Il padrone di casa prosegue rivelandone parte del contenuto: “i vostri piani da questa sera sono ribaltati, sta per accadere qualcosa di imprevisto. Il GF ha deciso che da stasera nella casa potranno abitare solo 10 inquilini. L’altra metà dovrà trasferirsi in tugurio. A stabilire chi vivrà nella casa e chi in tugurio sarà la sorte, ma non solo. Per adesso non vi posso dire nient’altro”.

Stupore nella casa tra i concorrenti che non hanno nemmeno il tempo di riprendersi visto che Signorini ritorna per chiamare in mistery room Rosy e Beatrice.

Grande Fratello 2023, divisione tra inquilini e tuguriati

Rosy e Beatrice Luzzi del Grande Fratello 2023 vengono chiamate da Alfonso Signorini in mistery room per una importante scelta. “Partiamo da un presupposto: pensiamo di concedervi un favore. Da questa sera le vostre strade si dividono: una di voi vivrà nella casa e un’altra nel tugurio. A stabilire chi andrà nel tugurio e chi nella casa sarà la sorte” – precisa Alfonso Signorini che invita Beatrice Luzzi a pescare il primo piramidale.

L’attrice di Vivere pesca subito il piramidale con la base dorata e vivrà nella casa, mentre Rosy è destinata al tugurio. Al via poi una catena di salvataggio. La prima è Beatrice chiamata a fare il nome di una persona che vuole nella casa con se. L’attrice sceglie Marco “è il primo che ho conosciuto, è sempre stato affettuoso con me” Poi è la volta di Marco che fa il nome di Paolo che salva Letizia. La catena prosegue con Angelica che sceglie Massimiliano, poi Alex, Fiordaliso. Gli ultimi due: Valentina, che sceglie Heidi.

