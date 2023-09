Grande Fratello 2023, 5a puntata/ Diretta ed eliminato: Vittorio e Beatrice contro tutti?

Grande Fratello 2023: anticipazioni e diretta quinta puntata 25 settembre

Lunedì 25 settembre, in prima serata, canale 5 trasmette la quinta puntata del Grande Fratello 2023. Nello studio di Roma, a collegarsi direttamente con la casa e i suoi inquilini sarà Alfonso Signorini, coadiuvato dall’opinionista Cesara Buonamici e dalla commentatrice social Rebecca Staffelli. Dopo le prime quattro puntate durante le quali sono stati eletti i vari preferiti del pubblico, questa sera, ci sarà la prima eliminazione ufficiale. Al televoto ci sono Arnold, Grecia, Giselda, Claudio e Vittorio. Cinque concorrenti molto diversi tra loro che non sono ancora riusciti ad integrarsi totalmente nel gruppo.

Giuseppe Garibaldi innamorato di Samira Lui al GF?/ Lei lo affronta preoccupata, lui smentisce ma…

Uno dei cinque sarà costretto a dire addio alla casa di Cinecittà per volere del pubblico. Stabilire chi sarà il primo eliminato appare abbastanza arduo. Tuttavia, dai vari sondaggi del web, pare che a rischiare di più siano Claudio Roma. Alle sue spalle, tuttavia, a rischiare qualcosa, ci sono anche Vittorio e Arnold mentre non dovrebbero rischiare nulla Grecia e Giselda.

Giuseppe Garibaldi squalificato al Grande Fratello per bestemmia?/ "In arrivo provvedimenti": l'indiscrezione

Vittorio e Beatrice contro tutti al Grande Fratello 2023?

Cosa accadrà nella quinta puntata del Grande Fratello 2023? Al centro della puntata ci saranno sicuramente le dinamiche che hanno sconvolto la casa negli ultimi giorni. Il rapporto tra Beatrice Luzzi e il resto della casa continua ad essere altalenante. L’attrice fatica a trovare un punto d’incontro con le ragazze che non nascondono il proprio malcontento per il suo atteggiamento. Anita, in particolare, ha utilizzato espressioni forti nei suoi confronti che potrebbero essere oggetto di un richiamo da parte del Grande Fratello. Anche Vittorio, però, è finito nel mirino del gruppo. Nella casa, infatti, è scoppiato il pasta gate in seguito alla decisione di negargli un piatto di pasta e scatenando la dura reazione del popolo del web.

Heidi Baci demolisce Massimiliano Varrese dopo il confronto al GF 2023/ "Grande giocatore, punta alla finale"

Non sta vivendo meglio la casa neanche Giselda che, sta dividendo non solo il pubblico, ma anche la casa. Da una parte ci sono concorrenti che la considerano ingenua e, dall’altra, ci sono coloro che sono convinti di avere davanti una concorrente furba. Non mancherà, poi, il momento dedicato all’amore con Massimiliano Varrese che ha espresso il proprio interesse per Heidi ricevendo, però, un due di picche,

Come vedere in diretta streaming il Grande Fratello 2023

Le puntate del Grande Fratello 2023 possono essere seguite in diretta televisiva, in prima serata, ogni lunedì e ogni giovedì. Con Mediaset Infinity, invece, è possibile seguire in diretta streaming gli appuntamenti serali con il reality show e riguardare anche le puntate già trasmesse, in onda anche in replica su La5, ogni martedì e venerdì in prima serata. Mediaset Infinity, inoltre, consente di seguire la diretta streaming anche direttamente dalla casa attraverso due regie differenti.

La diretta dalla casa è garantita anche da Mediaset Extra al canale 55 del digitale terrestre e da La5. Ricordiamo, inoltre, che il daytime cambia orario: attualmente va in onda alle 10.55 e alle 13.35 su canale 5.











© RIPRODUZIONE RISERVATA