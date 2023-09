Grande fratello 2023, Cesara Buonamici batte Bruganelli e Berti/ É la miglior opinionista: il sondaggio

Grande fratello 2023, Cesara Buonamici debutta nel ruolo di opinionista al timone del reality show

Cesara Buonamici sbaraglia la concorrenza delle predecessore Sonia Bruganelli e Orietta Berti, al titolo di new entry al Grande Fratello 2023 e nel ruolo di opinionista. Ebbene sì. Se alla scorsa edizione del reality show, il duo Orietta Berti e Sonia Bruganelli si dividevano il ruolo di opinionista, la giornalista storica mezzobusto del TG5, Cesara Buonamici, subentra al posto delle due summenzionati vip come opinionista unica e fa breccia nei cuori degli spettatori del rinnovato gioco della Casa.

É quanto si rileva a prima firma Serena Granato su Il sussidiario.net, relativamente al sondaggio aperto su Instagram rispetto al quesito “chi é la tua preferenza?” concernente il ruolo di opinionista, tra le opzioni del duo Sonia Bruganelli e Orietta Berti, ruolo di opinionista congiunto del Grande Fratello vip 7, e Cesara Buonamici, opinionista unica new entry al reality condotto da Alfonso Signorini con la collaborazione speciale della nuova addetta alla Social Room, Rebecca Staffelli.

Stando ai dati del sondaggio aperto sulla preferenza dell’occhio pubblico relativa al ruolo di opinionista fisso al Grande Fratello, Cesara Buonamici sbaraglia la concorrenza di Sonia Bruganelli e Orietta Berti. E le percentuali delle votazioni decretano una vittoria schiacciante della giornalista ai danni delle predecessore ex consorte di Paolo Bonolis e la cantante di Mille.

Cesara Buonamici per la quota Grande Fratello 2023 si aggiudica il 62% delle votazioni, contro il 38% delle votazioni spettanti al suo Orietta Berti e Sonia Bruganelli rappresentanti del Grande Fratello vip 7. Un primo successo importante quello che si aggiudica la conduttrice mezzo busto del TG5, che al via del rinnovato Grande Fratello 2023 registra insieme al resto del cast del reality della Casa una media di share pari al 23% di ascolti. Un successo che fa vincere, a parità di durata tra le varie proposte dei format nei palinsesti TV e streaming, la gara di ascolti Auditel da prima serata in data 11 settembre 2023, quella del via del reality show in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

Intanto, inoltre, si attendono i risultati del primo televoto tra i nominati in gioco al Grande Fratello 2023….











