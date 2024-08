Cesara Buonamici torna al Grande Fratello come opinionista? Ecco la verità

Si avvicina sempre di più l’inizio del Grande Fratello di Alfonso Signorini, pronto a riprendere il comando del reality ancora una volta da settembre. E al suo fianco tornerà come opinionista la giornalista Cesara Buonamici, mezzobusto del TG5 e pronta a ricoprire ancora una volta il ruolo, in una intervista concessa tra le colonne del Corriere della sera, la presentatrice ha rotto il silenzio, confermando la sua partecipazione anche il prossimo anno: “Se mi rivedrete la prossima stagione al Grande Fratello? Ho dato la conferma perché se lo guardi nel modo giusto e soprattutto se lo vivi, è un programma che offre squarci di comportamenti umani”.

Damiano Carrara e Chiara Maggenti sono diventati genitori, è nata la figlia Dafne/ Il messaggio emozionante

C’è però un secondo motivo che ha portato Cesara Buonamici ad accettare di tornare sulla poltrona da opinionista al Grande Fratello, ed è il rapporto speciale con il padrone di casa e direttore di Chi, che ha fortemente voluto la collega al suo fianco nell’esperienza: “L’altra ragione, che dico a bassa voce, è che mi sono divertita e trovata molto bene con Alfonso Signorini”.

Oroscopo della settimana, previsioni 10-17 agosto 2024/ Rivoluzione per Ariete, Toro appassionato

Grande Fratello, Cesara Buonamici sarà affiancata da Karina Cascella?

La presenza della giornalista del telegiornale di Canale Cinque però non sembra bastare ad Alfonso Signorini, che ha corteggiato Karina Cascella di recente, provando prima a offrirle un ruolo come concorrente, ma dopo un primo rifiuto il conduttore sarebbe tornato alla carica mettendo sul piatto un’offerta come spalla di Cesara Buonamici, con la spigolosità della conduttrice che potrebbe risultare importante in un contesto come quello del Grande Fratello.

L’esperto di gossip Amedeo Venza ha poi fornito ulteriori aggiornamenti, svelando però come Karina Cascella potrebbe anche prendere il posto di Rebecca Staffelli come volto social della trasmissione, visto che non è stata presa una decisione ufficiale in merito e l’opinionista potrebbe approdare nel reality anche in questa curiosa e inedita veste, vedremo nei prossimi giorni se saranno prese delle decisioni in merito.

Lucio Presta denuncia Amadeus: "Ha mentito sotto giuramento"/ Cos'è successo e cosa c'entra Checco Zalone