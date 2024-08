Manca davvero pochissimo alla nuova edizione del Grande Fratello 2024 e Alfonso Signorini è in corsa per definire le ultime novità, tra cui la scelta degli opinionisti. A far tremare la poltrona di Rebecca Staffelli spunta il nome della famosa opinionista social Karina Cascella, a quanto pare una delle VIP più ambite dal conduttore e direttore di Chi. Insomma, si lavora duramente per un cast indimenticabile ma non mancano i dissidi e le corse per entrare a far parte della squadra più bramata dell’anno.

Concorrenti Grande Fratello 2024, Karina Cascella smentisce: "Ecco perché non ci sarò"/ Silenzio rotto

Le nuove indiscrezioni di Amedeo Venza svelano infatti che in questi giorni gli autori del GF stanno pensando proprio a Karina Cascella, il che potrebbe far saltare il posto alla giornalista Cesara Buonamici o a Rebecca Staffelli. Un bel colpaccio per il programma, che l’anno scorso ha stupito tutti per il nuovo parco opinionisti, completamente diverso dal solito. Indubbiamente, però, la Cascella non manca di carisma e di pignoleria quando si tratta di giudicare i colleghi vipponi, il che la renderebbe la presenza perfetta all’interno del nuovo Grande Fratello 2024.

Grande Fratello 2024, Maika Randazzo è la nuova concorrente/ "Con lei ci saranno anche Lino e Alessia"

Grande Fratello 2024, quel famoso incontro di Karina Cascella con Signorini: “Non me lo aspettavo…”

Un cast tutto rinnovato quello della nuova edizione del GF 2024, e come annuncia anche Dagospia, Karina Cascella avrebbe ricevuto un invito da parte degli autori di Mediaset, che già all’epoca l’avevano chiamata per L’isola dei famosi. “Io sono andata a fare due chiacchiere, il famoso provino”, aveva confessato Karina Cascella, raccontando di aver parlato personalmente con gli autori e con il conduttore Alfonso Signorini, a detta sua è stato una piacevolissima scoperta: “Non lo conoscevo e ammetto che mi ha colpita”.

Grande Fratello 2024 cambia location, addio a Cinecittà/ Ecco dove sarà la nuova casa: “Posto da sogno”

Intanto c’è grandissima attesa anche sul cast e concorrenti ufficiali del Grande Fratello 2024, con una marea di VIP candidati per questa esperienza su Canale 5. Tra i rumor si è aggiunto quello dell’entrata di alcuni attori de Il Segreto e non solo, tra cui Clayton Norcross, Iago Garcia, Luca Calvani e Javier Martinez. Tra le altre voci sulle prime indiscrezioni emergono anche Ilaria Galassi, Pamela Petrarolo Ilaria Galassi e Eleonora Cecere come possibili concorrenti di questa nuova edizione, ma come abbiamo detto, per ora sono solo chiacchiere e nulla è confermato. Intanto si attende la conferma o meno su Karina Cascella, anche se i fan non vedono l’ora di vederla in azione con le sue storiche stoccate puntigliose!