Grande Fratello 2023, chi sarà il secondo candidato all’eliminazione?/ Sondaggi: rischiano Federico e Sergio

Grande Fratello 2023: Beatrice, Federico e Sergio al televoto

Questa sera va in onda, eccezionalmente di martedì sera, una nuova puntata del Grande Fratello 2023. Il reality condotto da Alfonso Signorini ha dovuto traslocare di palinsesto, eccezionalmente solo per questa settimana, per lasciare spazio alla finale di Supercoppa Italiana, andata in onda ieri sera su Canale 5. Nella puntata di questa sera, come sempre, sono previste sorprese e tanti colpi di scena, oltre all’immancabile televoto.

In particolare, il pubblico è tenuto a decidere chi salvare tra Beatrice Luzzi, Federico Massaro e Sergio D’Ottavi, finiti al televoto la scorsa puntata. Il meno votato, ovvero il meno preferito dal pubblico, sarà il secondo candidato all’eliminazione in programma nella prossima puntata assieme a Stefano Miele. Quest’ultimo è finito al televoto nella precedente diretta, in seguito ad una decisione della produzione che l’ha punito per aver trasmesso ai coinquilini alcune informazioni provenienti dalla realtà esterna.

Sondaggi: differenza minima tra Federico Massaro e Sergio D’Ottavi

Ma chi sarà, questa sera, il secondo candidato all’eliminazione dal Grande Fratello 2023 prevista per la prossima puntata? Come riportano i sondaggi sul sito grandefratello.forumfree, Beatrice Luzzi sembra essere ancora una volta la preferita del pubblico, con ben il 43,35% dei voti. Decisamente più sottile la differenza di percentuali tra Federico Massaro e Sergio D’Ottavi, che sono rispettivamente al 28.41% e al 28,23%. A separarli sono pochissimi voti e la differenza è minima, ma al momento potrebbe essere Sergio il prossimo papabile candidato all’eliminazione.

Il pubblico si è espresso per tutta la settimana e ha la possibilità di farlo ancora per queste ultime ore, prima della nuova puntata: quale sarà l’esito del televoto che verrà comunicato al Grande Fratello 2023 stasera?











