Grande fratello 2023, Claudio Roma amico di un ex Uomini e donne/ É polemica sui 6 nuovi concorrenti

Grande fratello 2023, 6 nuovi concorrenti accedono nella Casa e Claudio Roma fa discutere…

Il Grande Fratello 2023 arruola nel cast 6 nuovi concorrenti come Marina Fiordaliso e Ciro Petrone tra i vip e Claudio Roma tra i nip, il nuovo caso della Casa più spiata d’Italia. I nuovi ingressi nella Casa, che di fatto vedono il cast dei concorrenti del Grande Fratello 2023 aumentare significativamente nel numero da 15 a 21, si registrano alla seconda puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini in data 15 settembre 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

E tra le 6 new entries particolarmente discusso é l’ingresso nella Casa di Carlo Roma, che per le indiscrezioni circolanti nel web é ora tacciato dagli utenti detrattori attivi via social di essere una particolare raccomandazione di Carlo Alberto Mancini, che si rivelava il corteggiatore alla scelta di Nicole Santinelli, tronista uscente alla scelta del trono classico di Uomini e donne. Stando alle indiscrezioni riprese via Novella 2000, il nuovo ingresso al Grande Fratello 2023 e l’ex Uomini e donne si seguono via Instagram a vicenda e hanno il progetto in cantiere dell’apertura di una palestra. L’ingresso al Grande Fratello 2023, però, fa già discutere l’occhio pubblico attivo nel web, e non solo dato il trascorso difficile del giovane presentatosi al reality show Mediaset per il trascorso da spacciatore. Ma anche perché tacciato di essere in gioco per il mero e unico interesse alla visibilità, ai fini di un tornaconto economico personale nella promozione mediatica e anche social della sua attività, complice la collaborazione con l’ex Uomini e donne. Per i dissensi, quindi, Carlo Roma rappresenta l’ennesima contraddizione del Grande Fratello 2023 che alla prima puntata Alfonso Signorini presenta il reality show come “persone vere e non i personaggi”, che abbiano qualcosa da dire e da dare, con il focus volto a un messaggio educativo sulle storie personali da raccontare e dove la partecipazione non é finalizzata ad altri interessi di fondo.

Il caso, tra le new entries al Grande Fratello 2023

“Hai a che fare con delle persone alle quali senti di voler dimostrare qualcosa e l’unico modo che trovi in quei frangenti per emergere è la cosa sbagliata, che è lì che ti aspetta. Sono diventato spacciatore per un breve periodo della mia vita, sono stato colto in flagrante e ho fatto pochi giorni di carcere, prima di tornare a casa. Ho fatto tre mesi in casa, in totale 96 giorni, poi ho continuato il percorso di riabilitazione per più di due anni. […] Ho capito che quando prendi una strada sbagliata, la sola cosa che puoi fare è correggerla per trovare un nuovo te stesso e io ci sono riuscito”, é, intanto, la presentazione di Carlo Roma al Grande Fratello 2023.

Tra le altre new entries, al Grande Fratello 2023

Tra gli altri nuovi ingressi al Grande Fratello 2023, non mancano poi dei vip oltre i nip.

-La cantautrice Marina Fiordaliso, che si presenta come “una donna normale che fa la cantante […] una donna rock, una mamma rock, una nonna rock”. Per lei il reality show arriva “dopo tre anni difficili, ho voglia di divertirmi”;

– Arnold Cardaropoli, 22enne di Reggio Emilia. Nato in Ghana, è stato adottato da una coppia italiana quando era piccolissimo. Arnold non può considerarsi propriamente uno sconosciuto, dal momento che dispone di un profilo su TikTok da 708 mila followers;

-La terza new entry è Valentina Modini, una giovane ragazza piemontese – che si fa chiamare Lady Fagiana – e che risiede “fra due monti” per la gioia della coinquilina nip e già concorrente mountain-lover nella Casa, Giselda;

-Poi, habemus Ciro Petrone, che nel curriculum vanta l’ingaggio di fidanzato nip napoletano arruolato nel cast TV di Temptation Island Vip.

– L’altra concorrente – note importanti people – é Heidi Baci, residente in Italia e nata a Pescara da due genitori stranieri, di origini albanesi.

Di seguito, la exclusive list dei concorrenti ingaggiati al Grande Fratello 2023:

Alex Schwazer

Angelica Baraldi

Anita Olivieri

Arnold Cardaropoli

Beatrice Luzzi

Ciro Petrone

Claudio Roma

Fiordaliso

Giselda Torresan

Giuseppe Garibaldi

Grecia Colmenares

Heidi Baci

Letizia Petris

Lorenzo Remotti

Marco Fortunati

Massimiliano Varrese

Paolo Masella

Rosy Chin

Samira Lui

Valentina Modini

Vittorio Menozzi

Intanto , Oriana Marzoli fa ingresso al Gran Hermano vip 8…











