Grande fratello 2023, Claudio Roma: “Non doveva farlo…”/ L’attacco al conduttore, Alfonso Signorini!

Grande fratello 2023, Claudio Roma é uno tra i nuovi concorrenti: l’affondo su Alfonso Signorini

Nell’attesa per il nuovo appuntamento TV di Grande fratello 2023, che cade di lunedì, Claudio Roma accusa Alfonso Signorini di indelicatezza nei suoi riguardi. Il nuovo caso del reality show TV, rinnovatosi all’edizione corrente di Grande fratello 2023 sotto la conduzione d una tra i nuovi ingressi nella casa per la quota concorrenti NIP, i non famosi, vede Claudio Roma, lasciarsi andare ad una dura contestazione contro il conduttore Alfonso Signorini.

Elenoire Ferruzzi: "Calo di ascolti al GF? La gente vuole il trash"/ "Signorini lo vedo molto trattenuto e.."

Dal suo canto il concorrente lamenta una mancanza di tatto palesata dal conduttore, con la complicità del resto della produzione del reality sulle reti Mediaset, durante la

presentazione della new entry nella Casa. Al momento dell’introduzione di Claudio Roma, Alfonso Signorini presenta il concorrente come un giovane dal passato torbido definendolo in sintesi uno “spacciatore“.

Grande fratello, Giselda Torresan: "Ma che idea si é fatto?"/ Dura replica al 'rifiuto' di Paolo Masella!

“Non doveva dirlo!”- così esprime il suo dissenso al Grande Fratello 2023, Claudio Roma, lasciandosi andare allo sfogo in confidenza con i coinquilini in tugurio-.

Voi non avete visto la mia presentazione? L’avete sentito cosa ha detto Alfonso? C’è una parola che non avrebbe dovuto dire. Che facevo lo spacciatore. Vogliamo dirlo? Sì, ok… ma è una parola talmente forte che non mi è mai appartenuta.

La storia di Claudio Roma

Lo sfogo, poi, assume via via toni sempre più aspri e di contestazione contro Alfonso Signorini -.In quel momento potevi dirlo in tanti altri modi non è che non dovevi dirlo… Sono qui apposta, non mi vergogno. Sono quello che sono anche per quello che è successo ma ci sto male. Sono un po’ storto perché ci penso alcune volte, anzi ci penso sempre”. Da qui, quindi, la dolorosa confessione: “In quel momento non ho nemmeno reagito perché avrei reagito troppo male. Quando vi ho salutato io non riuscivo a farlo…”.

Paolo Masella due di picche a Giselda Torresan al Grande Fratello 2023/ "Troppo presa..."

In sintesi, Claudio Roma e

Claudio Roma ha 34 anni, è di Codigoro (Ferrara) e vive a Savio di Ravenna (RA). È laureato in Veterinaria, nel settore ittico, ma nella vita ha sempre fatto tutt’altro e oggi è un piccolo imprenditore nel campo del wellness. Da adolescente ha percorso strade sbagliate e ha pagato per i suoi errori. Nella Casa vorrebbe potersi conoscere meglio e farsi conoscere per ciò che é davvero.

E, intanto, LDA debutta nel ruolo di giudice a New York Canta…











© RIPRODUZIONE RISERVATA