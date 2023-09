Grande Fratello 2023, concorrenti alzano il mestolo per capire l’ora/ Il video diverte il web

GFo: concorrenti alzano mestolo per conoscere l’ora

I concorrenti del Grande Fratello si stanno conoscendo tra loro sempre di più, facendosi notare anche dal pubblico da casa. In attesa di introdurre il secondo gruppo che verrà annunciato solo venerdì, i gieffini all’interno del Tugurio stanno strappando sempre più risate al web.

Grande fratello, 5 concorrenti nominati al televoto: chi é eliminato?/ Lo spoiler dell'immunità

Com’è noto, all’interno del Tugurio non ci sono orologi per cui i concorrenti non possono conoscere l’orario. Proprio per questo, alcuni di loro hanno provato a capire che orario fosse alzando un mestolo verso il sole. Il gesto ha fatto ridere il web e il video del siparietto è diventato virale. Questa edizione del reality show sembra, infatti, promettere bene considerando che la prima puntata ha superato, in ascolti, la scorsa edizione.

Rosy Chin imita Rosa Ricci di Mare Fuori. Poi: “Besame er bu*io“/ Parola vietata al Grande Fratello 2023 e...

Rita De Crescenzo appello ad Alfonso Signorini per entrare al Grande Fratello: cosa è successo

Questa mattina, la nota tik toker Rita De Crescenzo ha lanciato un appello ad Alfonso Signorini per entrare al GF 2023. La candidatura dell’influencer è diventata virale: “Signor Signorino Affonzo, allora, quest’anno avete fatto la scopa. Bello il Grande Fratello quest’anno, mi è piaciuto perché avete fatto entrare nella Casa la gente comune come noi. Troppo bello. Mi piace! ” esordisce De Crescenzo.

E ancora: “Però le visualizzazioni signor Signorino sono poche, sono più poche. Ma se tu prendessi noi per metterci là dentro, faremmo esplodere la Casa. Hai capito? Ci sarebbe un po’ più di divertimento, più teatrini, più inciuci, più litigate. Botte no, le botte in televisione no, non bisogna essere violenti, io sono per la pace signor Signorino. Lei è sempre in tempo per venir a prendere casa per casa quattro o cinque di noi di TikTok. Mamma mia! La metteremo sottosopra la casa. Sai quante visualizzazioni faremmo! Se adesso hai fatto solo tre milioni, se tu prendi noi farai ottanta milioni! Ok? Aspettiamo un messaggio” conclude la tik toker.

Grande fratello 2023, Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi, la prima lovestory?/ Ecco cosa accade nel tugurio!

© RIPRODUZIONE RISERVATA