Grande fratello 2023, Rita De Crescenzo nuova concorrente?/ L’appello ad Alfonso Signorini é virale!

Grande fratello 2023, Rita De Crescenzo si candida al posto di concorrente

É la tiktoker di Napoli tra le più influenti webstar italiane nel web e, non a caso, ora Rita De Crescenzo si candida per un soggiorno al Grande Fratello 2023. Il rinnovato reality show sulla convivenza forzata nella casa più spiata d’Italia, che quest’ anno vede contendersi la vittoria 15 protagonisti divisi tra le compagini vip e nip, personaggi popolari più o meno famosi e comuni mortali e sconosciuti all’occhio pubblico, torna a intrattenere.

Il comeback é sotto la conduzione di Alfonso Signorini, con la collaborazione speciale delle new entry nel cast del reality Mediaset, l’opinionista Cesara Buonamici e l’addetta alla Social Room, Rebecca Staffelli. E, intanto, mentre il Grande Fratello 2023 in corsa dichiara guerra al predecessore Grande fratello vip 7, la vip & nip Rita De Crescenzo, popolare freelancer nel ruolo di tiktoker per il web, si dà ad un nuovo lancio libero, un un annuncio che é ora virale nel web. Sul popolare re cinese tra i social, fa incetta di interazioni il video dove Rita De Crescenzo si rivolge al conduttore del reality, appellandolo con un sonoro Neapolitan-accent, “AFFONSO SIGNORINO”- (“Alfonso Signorini”). E il motivo dell’annuncio é presto detto.

La candidatura della tiktoker é virale

La tiktoker intende candidarsi per il posto di concorrente nel gioco della Casa, il Grande Fratello 2023 “ibrido”. “Questo video stamattina è per il signor Affonzo Signorino” – é la premessa della candidatura social di Rita De Crescenzo su TikTok – “Signor Signorino Affonzo, allora, quest’anno avete fatto la scopa. Bello il Grande Fratello quest’anno, mi è piaciuto perché avete fatto entrare nella Casa la gente comune come noi. Troppo bello. Mi piace! Però le visualizzazioni signor Signorino sono poche, sono più poche. Ma se tu prendessi noi per metterci là dentro, faremmo esplodere la Casa. Hai capito?”. Ma non é tutto. Dall’alto del suo curriculum vitae, di una napoletana nata nip che farebbe della monetizzazione sul re social cinese le sue fortune da vip, Rita De Crescenzo conclude tornando virale nel web: “Ci sarebbe un po’ più di divertimento, più teatrini, più inciuci, più litigate -lancia quindi la sua proposta di entertainment TV-. Botte no, le botte in televisione no, non bisogna essere violenti, io sono per la pace signor Signorino. Lei è sempre in tempo per venir a prendere casa per casa quattro o cinque di noi di TikTok. Mamma mia! La metteremo sottosopra la casa. Sai quante visualizzazioni faremmo! Se adesso hai fatto solo tre milioni, se tu prendi noi farai ottanta milioni! Ok? Aspettiamo un messaggio”.

Insomma, Rita De Crescenzo é ben determinata a realizzare il sogno del debutto in TV, come concorrente al Grande Fratello 2023. Alfonso Signorini accoglierà, dunque, la proposta della tiktoker?











