Grande fratello 2023, Grecia Colmenares vittima del branco?/ É polemica: Cesara Buonamici si schiera!

Grecia Colmenares é un caso, al Grande Fratello 2023: il motivo della guerra tra le mura della Casa

Grecia Colmenares é vittima del branco, nel gioco del Grande Fratello 2023 in corso, e un intervento di Cesara Buonamici sembra confermare il sospetto generale dell’occhio pubblico del reality show. Nella nuova e terza puntata del Grande Fratello 2023 in corso, dove tra le altre novità Grecia Colmenares risulta essere la meno preferita, la stessa attrice venezuelana diventa protagonista di un confronto che la coinvolge con le coinquiline tra i vip e nip in gioco al Grande Fratello 2023 a lei più avverse, le nip Letizia Petris, Anita Olivieri e la vip Samira Lui.

A detta delle tre summenzionate gieffine la super vippona Grecia Colmenares risulterebbe piuttosto pungente, iperattiva, finta destando il sospetto che il suo dinamismo sia in realtà l’espressione di una strategia di gioco improntata sull’essere perennemente al centro dell’attenzione generale, per accalappiarsi visibilità e consensi, nella speranza della vittoria finale.

L’acredine tra le parti coinvolte diventa il motore per lo scoppio della guerra al Grande Fratello 2023 in seguito ad uno scherzo notturno mosso ai danni di Grecia Colmenares, che avrebbe diviso gli inquilini nella Casa più spiata d’Italia, vedendo così schierarsi una larga compagine di concorrenti contro la venezuelana.

“Loro si fanno notare prima della puntata”, é la pronta replica dell’attrice, che quindi rispedisce ai mittenti l’accusa. Questo, mentre nel web si fa incessante la voce degli internauti che taccia il Grande Fratello 2023 di una condotta a sfondo di bullismo, in un gioco “tutti contro uno”, che vedrebbe il branco scagliarsi contro il singolo. E mentre Samira Lui appoggia l’accusa delle coinquiline Letizia e Anita, Beatrice Luzzi supporta Grecia, rendendosi testimone della buona fede del dinamismo dell’attrice, che in particolare contribuisce in una misura considerevole nelle faccende della Casa.

Cesara Buonamici si schiera sul caso Grecia Colmenares

Con l’intervento di Beatrice, in puntata, si apprende che nella guerra sia coinvolto anche Alex Schwazer: ” Il problema è che erano le 6 del mattino, quindi Alex è stato svegliato e si è lamentato. Da qui è nata questa querelle”. E poco prima dell’intervento più virale del momento, relativamente al gioco della Casa sostenuto dall’opinionista Cesara Buonamici, il conduttore Alfonso Signorini appoggia lo sportivo Alex Schwazer: “Se dovete fare degli scherzi, fateli fuori dalla stanza da letto. Tutti hanno diritto di dormire”. Ma il caso Grecia Colmenares non può ancora dirsi risolto. Perché l’opinionista, sulla scia dell’accusa social, che taccia il Grande Fratello 2023 di una condotta diseducativa dove Grecia Colmenares sarebbe vittima dell’avversione di una larga compagine del gruppo di inquilini, poi, decide di schierarsi apertamente, conquistando il consenso del web tra le reaction social più aggreganti, perlopiù commenti di piena approvazione: ” A me Grecia fa venire in mente… sai quei bambini ipercinetici? Quelli che non stanno mai fermi e devono fare sempre qualcosa? Però io voglio dire una cosa alle ragazze: se poi Grecia dovesse uscire dalla Casa, tutto quello che fa lei, tipo l’aspirapolvere tutto il giorno, poi va ridiviso tra tutti. Meditate, meditate gente! Grecia si dà molto da fare nella pulizia”.

Insomma, in modo elegante la giornalista mezzo busto del TG5 e ora opinionista al Grande Fratello 2023 esorta non troppo velatamente il gruppo di gieffini a non rendersi artefici di attacchi gratuiti nei riguardi di Grecia, che indipendentemente dalla veridicità del suo gioco rappresenta una risorsa per il gruppo relativamente al contributo profuso nelle faccende domestiche per la convivenza.

E, intanto, per la quota ex Grande Fratello vip Daniele Dal Moro si dichiara disposto a prendere parte al Gran Hermano vip 8, per amore di Oriana Marzoli…















