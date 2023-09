Daniele Dal Moro raggiunge Oriana Marzoli, al Gran Hermano vip 8?/ Un indizio manda i fan in visibilio!

Grande fratello vip 7, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono destinati a chiudere la lovestory? Il veneto rompe il silenzio

A grande richiesta dei fan degli “Oriele“, Daniele Dal Moro si prepara a raggiungere Oriana Marzoli nella Casa del Grande Fratello spagnolo, il Gran Hermano vip 8. E il motivo é presto detto. In un’emozionante intervista concessa a Mtmad, l’ex Grande Fratello vip 7 veneto, destina un messaggio a Michael Terlizzi, dichiarando anche che non disegnerebbe la proposta di un suo ingaggio al Gran Hermano vip 8. Anche se in un intervento su X lui stesso confidava di recente la crisi d’amore apertasi con la fidanzata Oriana Marzoli, proprio per la partecipazione della venezuelana al reality spagnolo. L’ennesima battuta d’arresto della lovestory sarebbe sorta a fronte della scelta della venezuelana di partire per la Spagna, con l’intenzione di prendere parte al Gran Hermano vip 8.

E, mentre nel gioco della Casa più spiata in Spagna particolarmente vicino ad Oriana Marzoli si direbbe essere tra gli altri inquilini il suo ex compagno d’avventura al Grande Fratello 16 made in Italy, Michael Terlizzi, Daniele Dal Moro si dichiara disposto a palesarsi al gioco spagnolo, se questo servisse a rassicurare la Barbie sulle sorti della loro lovestory. Questo, dal momento che sempre più spesso lei appare affranta e in lacrime per lui, nel gioco TV, al pensiero che la loro rottura sia dipesa dalla sua partenza per la Spagna.

“Mi chiedete se entrerei nella Casa con Oriana. Certamente sì, per la tranquillità e la serenità di Oriana- fa sapere, nel dettaglio, Daniele Dal Moro, ai microfoni dell’intervista concessa a Matm, senza nascondere la sua commozione con le lacrime agli occhi nel pensiero rivolto alla fidanzata-. Chi mi conosce sa che non faccio i salti di gioia per uscire da un reality ed entrare in un altro, però so che a Oriana farebbe molto piacere, e so che questo l’aiuterebbe a essere più tranquilla, sé stessa e a far vedere a tutti, come l’abbiamo vista in Italia, la fantastica persona che è”.

E, intanto, l’ingaggio del veneto nel cast del Gran Hermano vip 8 sembra già concretizzarsi ufficialmente, in un battito di ciglia. Per la serie, detto-fatto. Questo, alla luce di un clamoroso indizio social, che sta letteralmente mandando in visibilio i fan degli Oriele (la crasi usata a mezzo social per indicare la coppia formata da Oriana e Daniele). Tra le Instagram stories, nelle ore che seguono la diffusione web dell’intervista, il veneto si lascia immortalare mentre é all’aeroporto Marco Polo di Venezia, la sua città di residenza, lasciando intendere ai fan e non, utenti nel web, di essere diretto verso la Spagna, mentre a gran richiesta i fan degli “Oriele” chiedono via social un confronto tra i fidanzati storici, celebri per l’idillio d’amore nato al Grande Fratello vip 7 scorso. Che Daniele Dal Moro sia direzionato al Gran Hermano vip 8, per un ingaggio inedito nel ruolo di concorrente ufficiale o ospite, non può quindi certamente dirsi quindi un’ipotesi azzardata.











