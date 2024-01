Grande Fratello 2023, Jill Cooper attacca Beatrice Luzzi/ “Prima di aprire bocca le parole vanno pesate!”

Jill Cooper contro Beatrice Luzzi: “Le parole hanno un peso“

Jill Cooper, ex protagonista del Grande Fratello 2023, ha rilasciato un’intervista a SuperGuidaTv in cui ha ricordato la sua avventura nel reality. La conduttrice tv ha parlato in positivo di questa sua esperienza, che ha definito importante e che non si aspettava le avrebbe regalato emozioni così forti: “La mia esperienza nella Casa è stata davvero unica. All’inizio non sapevo cosa mi aspettava, ma si è rivelata decisamente meglio di quello che avrei potuto immaginare. Mi è dispiaciuto molto uscire così presto“.

Tuttavia il suo percorso nel gioco è stato segnato anche da alcuni dissapori con Beatrice Luzzi, che arrivò anche ad accusare di bullismo durante una discussione. Il pensiero sull’attrice, anche dopo così tanto tempo, non è affatto cambiato: “Sì lo penso ancora, perché a volte Bea, nonostante sia molto intelligente e simile a me come donna, abbiamo un modo diverso per affrontare le incomprensioni. Bea ha un modo più tagliente di esprimere i suoi pareri, giusti o sbagliati che siano. Credo fermamente che le parole abbiano peso, e perciò prima di aprire bocca vanno pesate per non ferire gratuitamente un altro essere umano“.

Grande Fratello 2023, Jill Cooper: “Vorrei che vincesse Fiordaliso“

La convivenza di Jill Cooper con Beatrice Luzzi non è stata semplice e, più volte, le due concorrenti sono arrivate allo scontro. L’ex gieffina ammette di non aver avuto significative delusioni nel corso della sua avventura al Grande Fratello 2023, ma ha attaccato nuovamente Beatrice Luzzi in riferimento ad una nomination da lei ricevuta: “Non posso dire delusa perché sarebbe un po’ esagerato, ma ci sono rimasta un po’ male che Bea mi abbia nominata per una buffonata come quella di mangiare le cipolle a colazione“.

Infine, si sbilancia su chi vorrebbe fosse il vincitore di questa edizione: “Vorrei che vincesse Fiordaliso, perché sta giocando un’ottima partita, rimanendo fedele a sé stessa e le sue idee e portando leggerezza nella Casa“.











