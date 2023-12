Grande fratello 2023: Marco, Federico e Greta a rischio/ Il pronostico sull’eliminato

Grande fratello 2023, Marco Maddaloni insieme a Federico Massaro e Greta Rossetti rischiano l’eliminazione al televoto

Nelle ore dell’attesa generale per la nuova puntata del Grande Fratello 2023, segnata dal televoto corrente, Marco Maddaloni Federico Massaro e Greta Rossetti sono i nominati a rischio eliminazione. Nella prima serata televisiva nel sabato sera, della puntata di Grande fratello 2023 datata 23 dicembre 2023, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, il televoto in corso indetto al rischio di una nuova eliminazione si preannuncia dalle emozioni al cardiopalmo. E, relativamente ai risultati parziali di un sondaggio aperto tra le Instagram stories, che chiama i telespettatori del reality show as esprimere una preferenza al quesito di “chi vuoi salvare?”, tra i tre nominati a rischio si rileva un papabile immune e un possibile nuovo eliminato.

Più precisamente, al primo posto nell’ordine di gradimento dell’occhio pubblico di Grande fratello 2023, Marco Maddaloni si impone come il primo classificato e quindi papabile immune dal nuovo girone di nomination, quotato al 49% dei voti. A seguire, come secondo classificato vi é la new entry nella Casa dei nip e vip, rappresentata da Federico Massaro, quotato al 29% dei voti. Tuttavia, date le rispettive risicate percentuali di votazione per il loro salvataggio dal televoto al rischio di eliminazione al Grande Fratello 2023, Federico si direbbe un papabile eliminato insieme a Greta Rossetti, ultima nell’ordine di gradimento dell’occhio pubblico.

Greta Rossetti é l’eliminata al Grande Fratello 2023?

L’ex concorrente a Temptation Island nonché ex fiamma storica di Mirko Brunetti nel triangolo formato con l’ex fidanzata di quest’ultimo, Perla Vatiero, é quotata al 26% dei voti.

Insomma, la mora influencer potrebbe confermarsi al titolo di eliminato al femminile di Grande fratello 2023, dati gli ultimi dati di gradimento dei telespettatori pervenuti nel web, a poche ore di distanza dalla messa in onda della diretta dei risultati del televoto.

