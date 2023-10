Grande fratello 2023: Massimiliano minaccia Beatrice e Giuseppe, Valentina, Grecia a rischio/ Il pronostico

Grande fratello 2023, Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi si contendono la leadership e…

La competizione al Grande Fratello 2023 si infiamma con Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi che si contendono il ruolo di leader, schierati al televoto in corso contro Grecia Colmenares, Valentina Modini e Giuseppe Garibaldi.

I risultati del nuovo televoto corrente sono attesi per la 15a puntata di Grande fratello 2023, prevista sulle reti Mediaset nella prima serata del 30 ottobre, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. E, intanto, in un pronostico a prima firma Il sussidiario.net, si delineano gli stessi risultati in via approssimata e anticipata, che in particolare vedono la leadership della favorita dall’occhio pubblico, Beatrice Luzzi, minacciata da Massimiliano Varrese. I rivali vipponi sono seguiti poi dall’attrice Grecia e Giuseppe, e in ultima posizione abbiamo invece Valentina.

I risultati approssimativi si profilano da un sondaggio web aperto via Instagram, che chiama gli spettatori del gioco nella Casa a indicare una preferenza tra i cinque nominati, per il salvataggio dal rischio di eliminazione. Beatrice Luzzi si anticipa come la favorita dall’occhio pubblico, quindi papabile immune e non nominabile al nuovo girone di nomination, per il 57% dei voti. Alle spalle dell’attrice vip, vi é Massimiliano Varrese, quotato al 19% dei voti, come secondo classificato nell’ordine di gradimento dell’occhio pubblico di Grande fratello 2023, e sul podio come terzo classificato si impone un pari merito. Si tratta della vip Grecia Colmenares e il nip omonimo dell’eroe dei due mondi, Giuseppe Garibaldi, votati in un ex aequo all’11%.

Valentina Modini é l’eliminata di Grande fratello 2023?

Ultima classificata e papabile candidata al titolo di eliminata di Grande fratello 2023 é la nip, Valentina Modini, votata al 2%.

Chiaramente i risultati in anticipazione della 15a puntata di Grande fratello 2023 potranno essere confermati o smentiti, in tutto o in parte, solo con la messa in onda dell’atteso appuntamento TV e streaming.













