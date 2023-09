Grande Fratello 2023, pagelle 1a puntata/ Paolo Masella è il più iconico, Alex Schwazer cerca il riscatto e..

Grande fratello 2023, i vip e i nip nel cast dei concorrenti si presentano all’occhio pubblico

Il rinnovato gioco del Grande Fratello 2023 , che a grande smentita del conduttore Alfonso Signorini prevede un cast di 21 concorrenti, vede tra questi presentarsi 15 tra vip e nip, alla prima puntata, con annesse pagelle. A prima firma Serena Granato su Il sussidiario.net, segniamo i voti in pagella per i profili dei vari concorrenti di cui si compone il cast del Grande Fratello, diviso sin dalla prima puntata di presentazione -datata 11 settembre 2023- tra le compagini complementari “NIP” e “VIP”: persone comuni che non abbiano alle spalle esperienza acquisita nello showbiz e/o che non siano nemmeno influenti nel web, sui social in particolare, e personaggi più o meno famosi tra i very important people.

Grande Fratello 2023, Alfonso Signorini gela Schwazer "perché ti sei dopato?"/ Ira web: "Ma che sensibilità!"

Il primo a presentarsi, alla puntata inaugurale del reality show è Paolo Masella, un giovane macellaio romano di 25 anni. Nato il 15 dicembre 1997 sotto il segno del Sagittario, Paolo ha viaggiato molto, persino in Perù. Cresciuto con la madre dopo la separazione dei genitori, decide di partecipare al Grande Fratello 2023 per fare in modo che la madre possa smettere di lavorare non appena raggiunto la popolarità e un’offerta di lavoro discretamente remunerativa, con il debutto TV e streaming. Il gieffino si preannuncia come uno dei concorrenti più iconici, complice il bell’aspetto che piace particolarmente al popolo del web, tanto che si direbbe il candidato ideale al ruolo di tronista al trono classico di Uomini e donne. Voto: 10 e lode, è il NIP per antonomasia nonché primo della Casa, per l’iconicità.

Grande Fratello 2023, bufera sul collega di Giselda Torresan/ Gesto choc in diretta: il video

La seconda concorrente a proporsi al Grande fratello 2023, Giselda Torresan, è un’operaia turista, finita al centro di una polemica per aver cambiato bio del profilo su Instagram poche ore prima della puntata d’inizio del reality show. Se prima definiva il suo profilo come quello di una blogger, una volta entrata in gioco tiene a precisare di avere origini di un’umile lavoratrice in fabbrica: ” la mia più grande passione é la montagna… Il mio uomo ideale é Mauro Corona”, aggiunge di sé. Ma il web la taccia di ostentare una finta umiltà al mero scopo di ottenere visibilità e consensi dell’occhio pubblico, per assicurarsi un tornaconto economico. Voto: 4 e mezzo.

Grande Fratello, Rosy Chin è più 'famosa' di tutti Vip nella casa/ La chef conta più di 300 mila follower

Rosy Chin, 37 anni, è un’altra concorrente pronta a far parlare di sé. Rosy è una moglie e una mamma. Ha avuto un rapporto tormentato con il cibo, ma è riuscita a superare i suoi demoni. Oggi è una delle chef più quotate in Italia, famosa per la sua abilità nel mixare la cucina italiana e cinese. Voto: 7.

Massimiliano Varrese, 47 anni, è un attore, performer e ballerino. Prima di dedicarsi alla recitazione, ha ballato per star internazionali come Ricky Martin, Beyoncé e Geri Halliwell. Papà single della piccola Mia, Massimiliano è anche un appassionato di arti marziali, pronto a combattere per vincere ogni sfida che gli si presenta dinanzi, tra i vipponi al Grande fratello. Voto: 6 e mezzo.

Al Grande fratello partecipa come nip Giuseppe Garibaldi, un collaboratore scolastico di 30 anni, originario di Santa Cristina D’Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria. Giuseppe si è trasferito al Nord per lavoro, prima in Veneto e poi a Piacenza. Sogna un posto fisso e proviene da una famiglia semplice di quattro fratelli. È noto per la sua grande passione per le donne. Un latin lover annunciato? Voto: 6

Angelica Baraldi, 26 anni, è al Grande fratello 2023 come una giovane tra i concorrenti NIP pronta a rendere esplosivo il Loft di Milano. Angelica lavora come account manager in un’azienda informatica. Iperattiva, sportiva , partecipa alle finali di Miss Mondo Italia, per poi rinunciare alla competizione per poter ultimare gli studi. Laureata in Marketing internazionale, è fidanzata con Riccardo ma ha un difficile rapporto con suo padre. Voto: 7.

Grecia Colmenares, l’affascinante vip, attrice televisiva venezuelana di 60 anni, è nel cuore degli amanti delle fiction internazionali, per il contributo nelle telenovelas degli anni ’80 e ’90. Nelle sue vene scorre il sangre caliente di Oriana Marzoli, seconda classificata al Grande fratello vip 7 e nel post-reality scomparsa dai palinsesti di casa Mediaset per la svolta anti-trash adottata dai vertici facenti capo all’Ad Piersilvio berlusconi, una rivoluzione tv tanto contestata da una larga compagine del web. Può dirsi una delle concorrenti Vip più attese del Grande Fratello 2023/24. Da notare che Grecia è single al momento, dopo aver avuto una storia con il giovane Erik Luna, interrotta quando ha scoperto il suo flirt con un altro uomo. Voto: 10.

Tra le pagelli di Il Sussidiario.net, Alex cerca il riscatto…

Alex Schwazer, noto marciatore italiano, è al centro delle cronache per la sua vittoria nella gara dei 50 km ai Giochi Olimpici di Pechino nel 2008. Tuttavia, la carriera del vippone è segnata dall’accusa di doping, e la conseguente squalifica dall’atletica leggera fino al 2024. Nonostante l’archiviazione del procedimento penale in Italia nel 2021, la squalifica è in vigore. Alex, nato a Vipiteno, in Trentino-Alto Adige, ha 38 anni ed è sposato con Kathrin Freund dal 2019, da cui ha avuto due figli: Ida nel 2017 e Noah nel 2020. Il sogno è quello di tornare a gareggiare, in un riscatto personale e professionale. Voto: 9 e mezzo.

Per la quota concorrenti NIP, poi, Letizia Petris, talentuosa fotografa italiana, è la prima dei tre concorrenti Nip (non famosi) annunciati per il Grande Fratello. Ha appena compiuto 24 anni. Laureata in Digital Marketing, Letizia ha già fatto parlare di sé nel mondo della moda, collaborando con importanti brand di lusso come Dolce e Gabbana e Missoni e vanta nel curriculum delle foto al Festival di Venezia in dolce compagnia con l’attore turco e vippone Can Yaman. Oltre alla sua passione per la fotografia, è sensibile e crede fortemente nei sentimenti. Voto: 8.

Al Grande fratello 2023, Vittorio Menozzi, giovane ingegnere gestionale appena laureato presso l’Università di Parma. A soli 21 anni, Vittorio ha già fatto esperienza nel settore della moda, lavorando per rinomati brand di lusso come Dolce e Gabbana e Missoni. Su Instagram, conta circa 6.000 followers e tra di essi c’è anche Giorgia Soleri, ex di Damiano dei Maneskin. Al momento, Vittorio si direbbe single, ma vanta una ricca community di pretendenti via social. Voto: 7.

Per la quota concorrenti VIP Beatrice Luzzi, talentuosa attrice, regista e blogger italiana, è nata a Roma ed è diventata nota grazie al suo impegno nel mondo dello spettacolo. Ha studiato al Liceo Terenzio Mamiani di Roma e successivamente si è laureata in Scienze Politiche. Beatrice ha vissuto una storia d’amore con Alessandro, di cui non è noto il cognome, con cui ha avuto due figli. Tuttavia, nel 2019, la loro strada si è divisa, portando la Luzzi a intraprendere un nuovo capitolo della sua vita. Voto: 6.

Marco Fontunati, nip bolognese di 31 anni, svolge la professione di maestro di sci e tassista. Vive insieme con la fidanzata Francesca, ma ammette di avere la sfrenata passione per le donne in generale: “Ho avuto delle sbandate e sono stato anche sgamato”, confida in tutta onestà nel video di presentazione. Voto: 5 e mezzo.

Al Grande fratello 2023, è poi la volta di Samira Lui, nata nel cuore del Friuli-Venezia Giulia nel 1998, è un volto noto della televisione italiana. Figlia di una madre italiana e di un padre senegalese, non ha mai avuto l’opportunità di conoscere suo padre, ma ha raccontato che sua madre ha sempre compensato la sua assenza. Samira è conosciuta dal pubblico come la “Professoressa” de L’Eredità, popolare programma televisivo, e ha partecipato come concorrente a Tale e Quale Show nel 2022. Voto: 6.

Lorenzo Remotti, un uomo di 37 anni, si guadagna da vivere come calzolaio. Nel video di presentazione, fa sapere di essere finito nel mirino delle prese in giro per la sua professione, ma oggi indossa il suo grembiule come uniforme con orgoglio. La moglie, Mariella, è proprietaria del negozio in cui lavora. La coppia ha avuto un figlio di nome Dante. Lorenzo sogna di diventare il vincitore del Grande Fratello. Voto: 6.

Anita è una “inquilina” del Grande Fratello che desidera mettere KO gli stereotipi associati alle “bionde” donne, troppo spesso ritenute stupide e omologate a dei luoghi comuni sul loro conto. Laureata e originaria di Roma, ha 26 anni e lavora nel campo del marketing. Cresciuta con una madre rigida e una nonna “un’anima libera, una pazza”. Raggiunto l’apice della sua carriera, si è resa conto di non essere felice. E’ al Grande fratello per cominciare da capo. Voto: 8 e mezzo.

I 15 tra i 21 concorrenti ufficializzati animeranno il gioco della Casa del Grande fratello, in onda in due appuntamenti settimanali, e la seconda puntata è attesa venerdì 15 settembre in chiaro tv su Canale 5 e in streaming sul sito Mediaset infinity.











© RIPRODUZIONE RISERVATA