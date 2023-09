Grande Fratello 2023, perché venerdì non va in onda?/ Prossima puntata giovedì, cambia il palinsesto

Grande Fratello 2023, la prossima puntata in onda giovedì sera: l’annuncio

Nella seconda settimana di messa in onda della sua nuova edizione, il Grande Fratello 2023 è destinato subito ad alcuni improvvisi cambi di palinsesto. La settimana precedente il reality condotto da Alfonso Signorini è andato in onda subito con un doppio appuntamento settimanale, e lo farà anche nelle settimane a seguire. In particolare, è andato in onda nella serata di lunedì e in quella di venerdì. Tuttavia, già da ora, le cose cambiano.

Claudio Roma difeso da un ex Uomini e donne/ Polemica sul Grande Fratello 2023: "Indignazione per..."

Nella diretta tv di questa sera, Alfonso Signorini ha infatti annunciato che la prossima puntata non andrà in onda di venerdì sera, bensì di giovedì sera: “Vi ricordo che il prossimo appuntamento con Grande Fratello sarà giovedì“. Un cambio di palinsesto che i telespettatori del programma necessitano di segnarsi subito sul calendario, per non perdersi le avventure dei propri beniamini nella prossima puntata. Ma per quale motivo c’è stato questo improvviso cambio di rotta?

Grande fratello 2023, Claudio Roma: "Non doveva farlo..."/ L'attacco al conduttore, Alfonso Signorini!

Il motivo del cambio di palinsesto: c’entra Tale e quale show su Rai1?

Come riporta TvBlog, il Grande Fratello 2023 da questa settimana farà uno scambio con La voce che hai dentro, la fiction di Canale5 con Massimo Ranieri. Se la scorsa settimana la fiction è andata in onda di giovedì sera e il reality di venerdì sera, da questa settimana ci sarà uno switch e i due prodotti si scambieranno la collocazione nel palinsesto televisivo di Canale5. Il motivo è molto probabilmente dovuto all’avvio su Rai1, a partire da venerdì, della nuova edizione di Tale e quale show: un competitor decisamente tosto da affrontare per il reality condotto da Signorini.

Elenoire Ferruzzi: "Calo di ascolti al GF? La gente vuole il trash"/ "Signorini lo vedo molto trattenuto e.."

Sarà quindi la fiction di Massimo Ranieri a scontrarsi con lo show di Carlo Conti nella sfida degli ascolti del venerdì sera. Per quanto riguarda invece il Grande Fratello 2023, la novità è la messa in onda del giovedì sera, oltre alla confermatissima puntata del lunedì sera che rimane saldamente al suo posto nei palinsesti Mediaset.











© RIPRODUZIONE RISERVATA