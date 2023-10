Grande fratello 2023, pronostico 12a puntata/ Grecia salva, Samira e Rosy minacciose e Valentina eliminata?

Grande fratello 2023, Grecia Colmenares é la preferita dell’occhio pubblico

Sale l’attesa generale per la nuova e dodicesima puntata di Grande fratello 2023 e, intanto, al reality show Grecia Colmenares si preannuncia la papabile immune, mentre a rischio eliminazione si direbbero Rosy Chin, Samira Lui e Valentina Modini.

O almeno questo é il pronostico che si delinea a prima firma su Il sussidiario.net, all’apertura di un sondaggio web indetto tra le Instagram stories. Lo stesso chiama i telespettatori attivi online ad esprimere una preferenza tra le nominate dei gieffini per il rischio eliminazione al televoto in corso, aperto all’11a puntata per la dodicesima di Grande fratello 2023, la cui messa in onda é prevista per la prima serata il 19 ottobre sulle reti Mediaset.

Valentina Modini é la possibile eliminata: le anticipazioni TV e streaming di Grande fratello 2023

Data per favorita al televoto e papabile immune quindi non nominabile al nuovo girone di nomination del gruppo di inquilini al Grande Fratello 2023, si preannuncia l’attrice vip Grecia Colmenares, con il 50% dei voti. Al secondo posto tra le nominate al televoto di Grande fratello, secondo il sondaggio aggiornato alla data odierna 18 ottobre, habemus poi la nip Rosy Chin votata al 18%, a distanza ravvicinata con la terza e quarta classificata. Al terzo posto, nell’ordine di gradimento di Grande fratello 2023, troviamo l’altra vip Samira Lui, quotata al 17% dei voti, seguita poi dalla quarta ed ultima classificata, la nip Valentina Modini, votata al 15% dei voti.

Quest’ultima, dato lo status di preannunciata meno favorita al televoto dal pubblico, si anticipa come la possibile eliminata alla dodicesima puntata di Grande fratello 2023. Tuttavia solo la messa in onda dell’attesa puntata in diretta può confermare o sconfessare in tutto o in parte l’anticipazione del televoto data dal pronostico.

L’appuntamento televisivo é previsto per l’access prime time in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online sul sito Mediaset infinity, giovedì 19 ottobre 2023.

