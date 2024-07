Temptation Island 2024, Rita De Crescenzo tra le coppie con il marito?/ Appello a Pier Silvio Berlusconi

Rita De Crescenzo e il marito Salvatore in coppia a Temptation Island 2024? L’assurdo appello a Pier Silvio Berlusconi

Rita De Crescenzo è pronta per partecipare in coppia con il marito Salvatore a Temptation Island 2024, sarebbe davvero un clamoroso colpaccio e per questo ha lanciato l’appello direttamente a Pier Silvio Berlusconi. La cantante neomelodica e tiktoker, infatti, nelle scorse ore ha postato un video sui social in cui ha confessato di voler partecipare al reality di Canale5. Nel dettaglio prima ha premesso: “Desidero fare un annuncio, io e il mio consorte sogniamo di partecipare a Tentesci Olain. C’è qualcuno che può aiutarmi?”

E subito dopo Rita De Crescenzo ha aggiunto: “Io e il mio coniuge vogliamo prendere parte al programma Tentesciolain. Dopo circa 30 anni di vita matrimoniale vorremmo metterci alla prova per testare la solidità del nostro legame. C’è qualcuno che può aiutarci? Egregio signor Pier Silvio Berlusconi, mi appello a lei, magari può fare qualcosa. Non sono riuscita ad accedere alla casa del Grande Fratello, ma spero di prendere parte a questa trasmissione estiva.”

Dopo essersi rivolta direttamente a Pier Silvio Berlusconi per partecipare a Temptation Island 2024 con il marito Salvatore, Rita De Crescenzo ha aggiunto perché dovrebbero scegliere loro: “Prometto di dare il massimo e garantisco una buona riuscita televisiva. lei si immagini mio marito Salvatore negli stessi alloggi di procaci signorine… Chissà cosa potrebbe accadere. Mi piacerebbe metterlo alla prova. Per quanto mi riguarda, potete circondarmi da cento tentatori. Quello che mi interessa è scrutare le reazioni del mio sposo al centro delle attenzioni di queste tentatrici vigorose ed esuberanti. Io e mio marito siamo prontissimi, spero che qualcuno prenda in carico questo mio accorato appello”. Il sogno di Rita De Crescenzo e di tutti gli amanti del trash e destinato ad interrompersi qui, però, perché la cantante è sposata da oltre trent’anni con il marito ed uno dei requisiti fondamentali per partecipare al reality è di non essere sposati e di non avere figli.











